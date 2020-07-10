26 років тому Лукашенко став першим і поки що єдиним президентом Білорусі

Сьогодні виповнюється 26 років, як Олександр Лукашенко став першим і наразі єдиним президентом Білорусі.

10 липня 1994 року в другому турі президентських виборів у Білорусі депутат Верховної Ради Олександр Лукашенко переміг прем’єр-міністра В’ячеслава Кебіча (14,2%) із більш ніж 80 відсотками голосів.

Через десять днів після цього відбулася інавгурація першого президента в історії незалежної Білорусі, нагадуж Білоруська служба Радіо Свобода.

Спочатку, окрім Олександра Лукашенка та В’ячеслава Кебіча, на посаду президента балотувалися ще чотири кандидати: лідер Білоруського народного фронту Зянон Позняк, спікер Верховної Ради Станіслав Шушкевич, секретар ЦК Компартії Білорусі Василь Новіков і голова Спілки аграріїв Олександр Дубко.

У другий тур пройшли Лукашенко (44,82% голосів) і Кебіч (17,33%).

Після цієї перемоги посада президента у Білорусі більше не оновлювалась. У результаті неодноразового перегляду конституції Лукашенко отримав право балотуватися необмежену кількість разів, і цього року він оголосив, що буде балотуватися на шостий термін.

Наступні вибори в Білорусі призначені на 9 серпня.

Виборча кампанія супроводжується переслідуванням і арештами опонентів чинного президента Білорусі.