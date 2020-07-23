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23 липня 2020, Київ 14:27
Відео

Кандидатка в президенти Білорусі Тихановська про репресії, пандемію та фальсифікації (відео)

Кандидатка в президенти Білорусі Тихановська про репресії, пандемію та фальсифікації (відео)
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Кандидатка в президенти Білорусі Тихановська про репресії, пандемію та фальсифікації (відео)

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Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановска вперше з'явилася на державному ТБ. Говорила про фальсифікації, політв'язнів і смертність у країні від COVID-19. Раніше на білоруському телебаченні ці теми були табу. (Відео телепроєкту «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).

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