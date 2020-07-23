Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановска вперше з'явилася на державному ТБ. Говорила про фальсифікації, політв'язнів і смертність у країні від COVID-19. Раніше на білоруському телебаченні ці теми були табу. (Відео телепроєкту «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).