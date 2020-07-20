Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 липня 2020, Київ 17:40
Новини | Міжнародні

Дітей кандидатки у президенти Білорусі Тихановської вивезли у безпечне місце за кордоном

Світлана Тихановська

Дітей кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської відвезли у безпечне місце в одну з країн Європейського союзу. Про це повідомила головний редактор сайту «Хартія-97» Наталія Радзіна, яка допомогла перевезти дітей, а також сама Тихановська підтвердила факт виданню Tut.by.

«Так, діти справді у безпеці», – підтвердила Тихановська.

Місяць тому, перед подачею підписів на висунення кандидатом у президенти, Світлана Тихановська заявляла, що отримувала погрози щодо дітей. Міністерство внутрішніх справ Білорусі відмовилося перевіряти погрози на адресу родини Тихановської самостійно без її заяви.

Балотуватися в президенти Білорусі Світлана вирішила, коли ЦВК не зареєструвала ініціативну групу її чоловіка, відеоблогера Сергія Тихановського, власника каналу «Країна для життя».

Кілька фактів про білоруські вибори:

  • Шості в історії незалежної Білорусі
  • Відбудуться 9 серпня 2020 року;
  • 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже маже 26 років;
  • Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки);
  • Лукашенко не бачить потреби перенести вибори через пандемію COVID-19;
  • ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп із збору підписів із 55 заявок;
  • Вдалося зареєструвати групу підтримки лише опозиціонеру Володимиру Непомнящих.
Учасники президентських перегонів, яких допустили до збору 100 тисяч підписів на свою підтримку. З 15 – чотири жінки
Учасники президентських перегонів, яких допустили до збору 100 тисяч підписів на свою підтримку. З 15 – чотири жінки
  • Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
  • 15 червня​ Миколу Статкевича та кілька блогерів засудили на 15 діб тюремного ув'язнення в рамках посилення боротьби з інакомисленням у Білорусі перед виборами.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG