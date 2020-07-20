Дітей кандидатки у президенти Білорусі Тихановської вивезли у безпечне місце за кордоном

Дітей кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської відвезли у безпечне місце в одну з країн Європейського союзу. Про це повідомила головний редактор сайту «Хартія-97» Наталія Радзіна, яка допомогла перевезти дітей, а також сама Тихановська підтвердила факт виданню Tut.by.

«Так, діти справді у безпеці», – підтвердила Тихановська.

Місяць тому, перед подачею підписів на висунення кандидатом у президенти, Світлана Тихановська заявляла, що отримувала погрози щодо дітей. Міністерство внутрішніх справ Білорусі відмовилося перевіряти погрози на адресу родини Тихановської самостійно без її заяви.

Балотуватися в президенти Білорусі Світлана вирішила, коли ЦВК не зареєструвала ініціативну групу її чоловіка, відеоблогера Сергія Тихановського, власника каналу «Країна для життя».