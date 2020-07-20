Дітей кандидатки у президенти Білорусі Тихановської вивезли у безпечне місце за кордоном

Дітей кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської відвезли у безпечне місце в одну з країн Європейського союзу. Про це повідомила головний редактор сайту «Хартія-97» Наталія Радзіна, яка допомогла перевезти дітей, а також сама Тихановська підтвердила факт виданню Tut.by.
«Так, діти справді у безпеці», – підтвердила Тихановська.
Місяць тому, перед подачею підписів на висунення кандидатом у президенти, Світлана Тихановська заявляла, що отримувала погрози щодо дітей. Міністерство внутрішніх справ Білорусі відмовилося перевіряти погрози на адресу родини Тихановської самостійно без її заяви.
Балотуватися в президенти Білорусі Світлана вирішила, коли ЦВК не зареєструвала ініціативну групу її чоловіка, відеоблогера Сергія Тихановського, власника каналу «Країна для життя».
Кілька фактів про білоруські вибори:
- Шості в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже маже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки);
- Лукашенко не бачить потреби перенести вибори через пандемію COVID-19;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп із збору підписів із 55 заявок;
- Вдалося зареєструвати групу підтримки лише опозиціонеру Володимиру Непомнящих.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 15 червня Миколу Статкевича та кілька блогерів засудили на 15 діб тюремного ув'язнення в рамках посилення боротьби з інакомисленням у Білорусі перед виборами.
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