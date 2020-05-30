Лукашенко: білоруське суспільство не готове голосувати за жінку, президентом буде «мужик»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруське суспільство не готове до того, щоб президентом країни стала жінка.

«У нас суспільство не дозріло для того, щоб голосувати за жінку. Тому що у нас, за Конституцією, президент має сильну владу, – заявив Лукашенко. – У нас – не Литва. Там президент була Даля Ґрібаускайте: прийшла, усміхнулася, посиділа і пішла. Ні за що не відповідає, тому що там парламентська республіка. У нас – ні. Президентом буде мужик, я в цьому абсолютно переконаний», – цитує слова Лукашенка агентство «Белта» з його спілкування з працівниками Мінського тракторного заводу 29 травня.

Лукашенко і раніше допускав сексистські заяви щодо жінок у білоруській політиці.

У 2015 році під час виборів Лукашенко, говорячи про своїх опонентів, так висловився про першу в Білорусі жінку-кандидата на посаду голови держави Тетяну Короткевич: «У нас у президента повноважень купа – від безпеки до економіки, які поки що людина в спідниці, напевно, не зможе виконувати».

Зараз збір підписів для висунення кандидатів у президенти Білорусі ведуть 14 ініціативних груп, в тому числі їхніми кандидатами є чотири жінки.

Проведення чергових президентських виборів у Білорусі заплановане на 9 серпня 2020 року.

Олександр Лукашенко, який незмінно керує Білоруссю з 1994 року, заявив про намір балотуватися знову. Обмеження на кількість президентських термінів у країні свого часу скасували за його наполяганням.