Парламент Білорусі на 9 серпня призначив вибори президента країни

Палата представників Національних зборів Білорусі (нижня палата парламенту) 8 травня призначила президентські вибори в країні на 9 серпня 2020 року. На засіданні виступила голова Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина, яка і виступила з пропозицією відповідної дати, щоб вибори відбулися не пізніше, ніж за два місяці до закінчення нинішнього терміну Олександра Лукашенка. Більшість депутатів підтримали дату 9 серпня.

Раніше керівнитцво ЦВК відхилило пропозиції правозахисників щодо дистанційного проведення президентських виборів через епідемію COVID-19, заявивши, що «немає часу на вжиття цих заходів».

Президент Олександр Лукашенко 4 травня заявив, що президентські вибори відбудуться «своєчасно, відповідно до конституції, до 30 серпня». Він також повторив свої попередні заяви, що балотуватиметься на новий термін.

Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року, зараз триває його п’ятий президентський термін.

Білорусь скасувала обмеження на терміни президентства на референдумі у 2004 році.