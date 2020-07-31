Близько 60 тисяч людей долучилися до опозиційного мітингу в Мінську, на якому кандидатка в президенти від опозиції Світлана Тихановська заявила, що «втомилася боятися» і хоче мирним шляхом запровадити зміни в країні. Також Тихановська відкинула звинувачення слідчих у тому, що її чоловік був пов’язаний з планами дестабілізації Білорусі напередодні президентських виборів 9 серпня з участю російських найманців. (Відео ТБ каналу «Настоящее Время», проєкту Радіо Свобода, та Reuters)