Кандидатка в президенти Білорусі Тихановська звернулася до Меркель

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в інтерв’ю німецькому виданню Bild попросила канцлера Німеччини Анґелу Меркель зателефонувати білоруському президентові Олександру Лукашенку.

За її словами, єдине, чого хочуть прихильники змін, – це чесні вибори.

«Пані Меркель, зв’яжіться з Лукашенком. Скажіть йому, що ми не хочемо війни. Все, чого ми хочемо, – це чесних виборів. Ми ситі по горло тим, що нами керує цей диктатор. Ми втомилися», – заявила Тихановська.

Кандидатка зізналася виданню, що страх – її «постійний супутник». «Так, я боюся. Я бачу, що він готовий зробити, щоб залишитися при владі. Я боюся, коли виходжу на вулицю, коли я на подіумі», – сказала Тихановська.

За її словами, незважаючи на страх, вона мріє змінити ситуацію в Білорусі: «Тому що я мрію про країну, в якій люди не бояться мати власну думку. Тепер це просто небезпечно. Я хочу змінити це».

Тихановська також поділилася тим, що її 10-річний син дізнався про арешт свого батька, популярного в Білорусі блогера Сергія Тихановського. Раніше Світлана говорила дітям, що батько у відрядженні. «Тепер він подзвонив мені і сказав: «Мама, я боюся за тебе». Це знову зміцнило мене: я не хочу жити в країні, де моє рішення висуватися наражає моїх дітей на небезпеку», – зазначила Тихановська.

Світлані Тихановській – 37 років. До 2020 року вона не займалася політикою. Політикою займався її чоловік – популярний у Білорусі блогер Сергій Тихановський. Його заарештували за звинуваченням в організації масових заворушень і погрозах голові ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиній – йому загрожує кілька років в’язниці.

Сергій Тихановський хотів висуватися на президентську посаду, але був заарештований. І тоді Світлана Тихановська вирішила стати кандидатом замість чоловіка: її зареєстрували.

Навколо неї об’єдналися і штаби двох інших не допущених до виборів опонентів чинного президента – Віктора Бабарика і Валерія Цепкала.

Вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня. 4-8 серпня в країні відбувається дострокове голосування – об’єднаний штаб закликає своїх прихильників не брати участь у ньому.