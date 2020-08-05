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05 серпня 2020, Київ 16:27
Новини | Міжнародні

Кандидатка в президенти Білорусі Тихановська звернулася до Меркель

«Все, чого ми хочемо, – це чесних виборів. Ми ситі по горло тим, що нами керує цей диктатор. Ми втомилися», – заявила Тихановська

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в інтерв’ю німецькому виданню Bild попросила канцлера Німеччини Анґелу Меркель зателефонувати білоруському президентові Олександру Лукашенку.

За її словами, єдине, чого хочуть прихильники змін, – це чесні вибори.

«Пані Меркель, зв’яжіться з Лукашенком. Скажіть йому, що ми не хочемо війни. Все, чого ми хочемо, – це чесних виборів. Ми ситі по горло тим, що нами керує цей диктатор. Ми втомилися», – заявила Тихановська.

Кандидатка зізналася виданню, що страх – її «постійний супутник». «Так, я боюся. Я бачу, що він готовий зробити, щоб залишитися при владі. Я боюся, коли виходжу на вулицю, коли я на подіумі», – сказала Тихановська.

За її словами, незважаючи на страх, вона мріє змінити ситуацію в Білорусі: «Тому що я мрію про країну, в якій люди не бояться мати власну думку. Тепер це просто небезпечно. Я хочу змінити це».

Тихановська також поділилася тим, що її 10-річний син дізнався про арешт свого батька, популярного в Білорусі блогера Сергія Тихановського. Раніше Світлана говорила дітям, що батько у відрядженні. «Тепер він подзвонив мені і сказав: «Мама, я боюся за тебе». Це знову зміцнило мене: я не хочу жити в країні, де моє рішення висуватися наражає моїх дітей на небезпеку», – зазначила Тихановська.

Світлані Тихановській – 37 років. До 2020 року вона не займалася політикою. Політикою займався її чоловік – популярний у Білорусі блогер Сергій Тихановський. Його заарештували за звинуваченням в організації масових заворушень і погрозах голові ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиній – йому загрожує кілька років в’язниці.

«Якщо не зупинитеся – вас посадять, а дітей заберуть у дитбудинок». Світлана Тихановська про те, що означає йти на вибори проти Лукашенка – відео-інтерв’ю
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«Якщо не зупинитеся – вас посадять, а дітей заберуть у дитбудинок». Світлана Тихановська про те, що означає йти на вибори проти Лукашенка – відео-інтерв’ю

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Сергій Тихановський хотів висуватися на президентську посаду, але був заарештований. І тоді Світлана Тихановська вирішила стати кандидатом замість чоловіка: її зареєстрували.

Навколо неї об’єдналися і штаби двох інших не допущених до виборів опонентів чинного президента – Віктора Бабарика і Валерія Цепкала.

Вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня. 4-8 серпня в країні відбувається дострокове голосування – об’єднаний штаб закликає своїх прихильників не брати участь у ньому.

Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів

  • Шості вибори в історії незалежної Білорусі
  • Відбудуться 9 серпня 2020 року;
  • ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
  • 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
Зліва направо: Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черечень
Зліва направо: Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черечень
  • Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика ​та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
Віктор Бабарико (зліва) та Валерій Цепкало
Віктор Бабарико (зліва) та Валерій Цепкало
  • З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
  • Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
  • 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
  • Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).

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