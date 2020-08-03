Мітинги опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської збирають тисячі людей

Близько 20 тисяч людей прийшли на мітинг опозиційної кандидатки Світлани Тихановської за тиждень до виборів у Білорусі. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна» (Весна), який вів підрахунок кількості людей на мітингу, який пройшов 2 серпня в околиці Бреста. Світлана Тихановська, 37-річна колишня вчителька, кинула виклик нинішньому авторитарному лідеру Білорусі Олександрові Лукашенку, який зараз, після 26 років влади, стикнувся з посиленням громадської опозиції.

Тихановська висунула свою кандидатуру по тому, як її чоловіка, влогера та активіста Сергія Тихановського, арештували, коли він оголосив про намір балотуватися на виборах. Таким чином «випадкова» кандидатка Тихановська зараз опинилася на передовій політичної хвилі. І все більша кількість білорусів покладають на неї свої сподівання стосовно того, що вона, можливо, направить країну, де проживає близько 9,5 мільйонів мешканців, у демократичне русло. Мітинг 2 серпня відбувся в парку на околиці Бреста, в районі, визначеному органами місцевого самоврядування. Це було найменше місце, де Тихановській дозволили проводити політичну акцію. Тож її прихильники розташувалися в лісі поза парком через брак місця перед сценою.

Мітинг Тихановської розпочався із затримкою, оскільки її автомобіль на шляху до Бреста з міста Баранавичі декілька разів зупиняла міліція.

Мітинг Тихановської 2 серпня співпав із Днем білоруських повітряних військ, і вона привітала кількох військовослужбовців, які були в натовпі. Довіра до авторитарного президента підірвалася, можливо, після того, як Лукашенко назвав пандемію коронавірусу «психозом», від якого можна було б позбавитися за допомогою горілки, чи їздою на тракторі, або відвідуванням сауни.

Президентські вибори у Білорусі заплановані на 9 серпня. Попередні вибори ні західні уряди, ані спостерігачі не визнали вільними чи справедливими. Упродовж цієї кампанії були заарештовані сотні опозиційних активістів, а для інших опозиціонерів унеможливили участь у президентських перегонах. Тихановська є частиною тріо жінок, які разом кинули виклик Лукашенкові. Вона долучилася до Вероніки Цапкали (на третьому внизу фото ліворуч) та Марії Колеснікової (на фото праворуч). Вони обидві представляли потенційних кандидатів у президенти, яких не допустили до виборчих перегонів.