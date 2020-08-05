У Білорусі скасували мітинг Тихановської через ремонтні роботи

У білоруському Слуцьку місцева влада скасувала мітинг кандидатки в президенти Світлани Тихановської за кілька днів до виборів. 4 серпня посадовці пояснили своє рішення тим, що на місці проведення заходу «негайно» потрібно провести ремонтні роботи.

За даними правозахисного центру «Весна», правоохоронці затримали на місці, де мав відбуватися мітинг, близько 17 людей, включно з редактором місцевого видання SlutskGorod.

Також Тихановська була змушена скасувати мітинг в Солігорську, який мав відбутися ввечері 4 серпня. На стадіон приїхав ескаватор та почав копати землю. Поліція попросила людей розійтися. Щонайменше п’ятьох людей затримали.

За день до цього мітинг скасували в Стовбцях. Тоді на місцевий стадіон привезли обладнання для будівництва.