У Білорусі скасували мітинг Тихановської через ремонтні роботи

У білоруському Слуцьку місцева влада скасувала мітинг кандидатки в президенти Світлани Тихановської за кілька днів до виборів. 4 серпня посадовці пояснили своє рішення тим, що на місці проведення заходу «негайно» потрібно провести ремонтні роботи.
За даними правозахисного центру «Весна», правоохоронці затримали на місці, де мав відбуватися мітинг, близько 17 людей, включно з редактором місцевого видання SlutskGorod.
Також Тихановська була змушена скасувати мітинг в Солігорську, який мав відбутися ввечері 4 серпня. На стадіон приїхав ескаватор та почав копати землю. Поліція попросила людей розійтися. Щонайменше п’ятьох людей затримали.
За день до цього мітинг скасували в Стовбцях. Тоді на місцевий стадіон привезли обладнання для будівництва.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
FACEBOOK КОМЕНТАРІ