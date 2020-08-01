Тихановська планує ще три мітинги після наймасовішої акції в Мінську за 10 років

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська, акція на підтримку якої в Мінську ввечері 30 липня стала наймасштабнішою політичною подією в Білорусі за останні 10 років, планує три нові мітинги на 1 серпня.

Тихановська, яка оголосила про наміри балотуватися в президенти після того, як минулого місяця заарештували її чоловіка – потенційного кандидата на виборах, виступить на акціях у Гродні, Волковиську і Слонімі.

Вона наголосила, що всі заплановані акції відбудуться, попри попередження Ради безпеки Білорусі про необхідність додаткових заходів безпеки на громадських заходах.

Попередження надійшло після того, як білоруська влада цього тижня заявила про затримання 33 російських бойовиків, які, за даними білоруських силовиків, хотіли дестабілізувати ситуацію в країні перед виборами президента, запланованими на 9 серпня.