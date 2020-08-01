Тихановська планує ще три мітинги після наймасовішої акції в Мінську за 10 років

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська, акція на підтримку якої в Мінську ввечері 30 липня стала наймасштабнішою політичною подією в Білорусі за останні 10 років, планує три нові мітинги на 1 серпня.
Тихановська, яка оголосила про наміри балотуватися в президенти після того, як минулого місяця заарештували її чоловіка – потенційного кандидата на виборах, виступить на акціях у Гродні, Волковиську і Слонімі.
Вона наголосила, що всі заплановані акції відбудуться, попри попередження Ради безпеки Білорусі про необхідність додаткових заходів безпеки на громадських заходах.
Попередження надійшло після того, як білоруська влада цього тижня заявила про затримання 33 російських бойовиків, які, за даними білоруських силовиків, хотіли дестабілізувати ситуацію в країні перед виборами президента, запланованими на 9 серпня.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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