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01 серпня 2020, Київ 12:49
Новини | Міжнародні

Тихановська планує ще три мітинги після наймасовішої акції в Мінську за 10 років

Тихановська, яка оголосила про наміри балотуватися в президенти після того, як минулого місяця заарештували її чоловіка – потенційного кандидата на виборах, виступить на акціях у Гродні, Волковиську і Слонімі

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська, акція на підтримку якої в Мінську ввечері 30 липня стала наймасштабнішою політичною подією в Білорусі за останні 10 років, планує три нові мітинги на 1 серпня.

Тихановська, яка оголосила про наміри балотуватися в президенти після того, як минулого місяця заарештували її чоловіка – потенційного кандидата на виборах, виступить на акціях у Гродні, Волковиську і Слонімі.

Вона наголосила, що всі заплановані акції відбудуться, попри попередження Ради безпеки Білорусі про необхідність додаткових заходів безпеки на громадських заходах.

«Втомилася боятися»: десятки тисяч на мітингу опозиції в Білорусі – відео
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«Втомилася боятися»: десятки тисяч на мітингу опозиції в Білорусі – відео

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Попередження надійшло після того, як білоруська влада цього тижня заявила про затримання 33 російських бойовиків, які, за даними білоруських силовиків, хотіли дестабілізувати ситуацію в країні перед виборами президента, запланованими на 9 серпня.

Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів

  • Шості вибори в історії незалежної Білорусі
  • Відбудуться 9 серпня 2020 року;
  • ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
  • 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
Зліва направо: Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черечень
Зліва направо: Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черечень
  • Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика ​та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
Віктор Бабарико (зліва) та Валерій Цепкало
Віктор Бабарико (зліва) та Валерій Цепкало
  • З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
  • Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
  • 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
  • Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).

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