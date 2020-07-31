Путін провів нараду зі спецслужбами через «справу бойовиків» у Білорусі

Президент Росії Володимир Путін провів оперативну зустріч із постійними членами російської Ради безпеки через відеоконференцію, повідомляє сайт Кремля.

«Відбулася ґрунтовна розмова щодо інциденту із затриманням російських громадян у Білорусі. Сподіваємось, що ця ситуація буде з’ясована найближчим часом, і невиправдано затримані російські громадяни будуть звільнені», – йдеться у повідомленні.

У засіданні взяли участь прем’єр-міністр Михайло Мішустін, голова Ради федерації Валентина Матвієнко, голова Державної думи В'ячеслав Володін, секретар Ради безпеки Миколи Патрушев, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, міністр оборони Сергій Шойгу та інші.

Сьогодні речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що затримані не зробили нічого протизаконного, а їхнє перебування в сусідній країні не пов’язане з білоруськими справами.

«Зараз ми можемо з високим ступенем упевненості сказати, що ці російські громадяни приїхали до Білорусі, їм довелося транзитом виїхати в іншу країну, їхнє перебування не пов’язане ні з Білорусією, ні з білоруськими справами», – сказав речник Кремля.

30 липня аналогічну версію озвучив посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев.

29 липня державні ЗМІ повідомили про затримання «33 бойовиків іноземної приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленням, вони прибули до Білорусі в ніч з 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав усе це «надзвичайною подією», зібрав Раду безпеки, звинуватив Росію у «брудних намірах».

Відомо також, що в МЗС Білорусі викликають послів України і Росії. Коли відбудеться зустріч – поки що невідомо.

Cекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на даний час на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків.