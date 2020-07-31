Білорусь передала Україні список затриманих під Мінськом бойовиків – МЗС

Білорусь передала Києву список затриманих 29 липня під Мінськом бойовиків, у частини з яких, за попередніми даними, є українське громадянство. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, українська сторона перевіряє їх на причетність до бойових дій на Донбасі.

Кулеба не уточнив точну кількість затриманих у Білорусі громадян України, але зазначив, що їх не семеро, як повідомлялося раніше.

«МЗС Білорусі звернулося до нас із проханням передати зазначений документ компетентним органам України для перевірки щодо скоєння цими особами злочинів у нашій державі й участі у воєнних діях», – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу 31 липня.

29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання «33 бойовиків іноземної приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленням, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав усе це «надзвичайною подією», зібрав Раду безпеки, звинуватив Росію у «брудних намірах».

Відомо також, що в МЗС Білорусі викликали послів України і Росії.

Cекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на даний час на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків.

Слідчий комітет Білорусі підозрює зитриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів.

Посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев заявив, що затримані є співробітниками приватного охоронного підприємства і їхали транзитом у Стамбул в рамках виконання зобов’язань за комерційним контрактом. Мезенцев також додав, що затримані мали намір вилетіти в Стамбул 25 липня, але спізнилися на рейс з аеропорту Мінська. Після цього вони заселилися групою в санаторій.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав безпідставним затримання російських громадян. Дії Мінська, за його словами, не вкладаються в параметри союзницьких відносин.

В Офісі президента України заявили, що Київ вимагатиме від Білорусі екстрадиції затриманих там бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера», яких підозрюють у злочинах на території Донбасу.

Раніше про намір вимагати екстрадиції бойовиків заявили у Службі безпеки України.