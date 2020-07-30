Україна наполягатиме на екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків – Офіс президента

Україна вимагатиме від Білорусі екстрадиції затриманих там бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера», яких підозрюють у військових злочинах на території Донбасу. Про це мовиться у заяві Офісу президента України, оприлюдненій 30 липня.

«Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до військових злочинів на тимчасово окупованій території та щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів», – йдеться у повідомленні.

У ОП заявили, що наразі тривають консультації з білоруською стороною щодо цього питання.

Раніше про намір вимагати екстрадиції бойовиків заявили у Службі безпеки України.

29 липня державні ЗМІ повідомили про затримання «33 бойовиків іноземної приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленням, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав усе це «надзвичайною подією», зібрав Раду безпеки, звинуватив Росію у «брудних намірах».

Відомо також, що в МЗС Білорусі викликають послів України і Росії. Коли відбудеться зустріч – поки що невідомо.

Cекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на даний час на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків.