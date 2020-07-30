СБУ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків

Служба безпеки ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків, які є уродженцями України, повідомила в коментарі Радіо Свобода речниця відомства Олена Гітлянська.

«За законом, запитами на екстрадицію займається Офіс Генерального прокурора. Ми зараз збираємо дані, аби передати їх в ОГП», – повідомила Гітлянська.

Скількох затриманих бойовиків ПВК «Вагнера» намагатимуться екстрадувати, наразі невідомо. Їх кількість саме зараз уточнюють, додала Гітлянська.

29 липня державні ЗМІ повідомили про затримання «33 бойовиків іноземної приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленням, вони прибули до Білорусі в ніч з 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав усе це «надзвичайною подією», зібрав Раду безпеки, звинуватив Росію у «брудних намірах».

Відомо також, що в МЗС Білорусі викликають послів України і Росії. Коли відбудеться зустріч – поки що невідомо.

Cекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на даний час на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків.