МЗС України прокоментувало затримання бойовиків у Білорусі й можливість екстрадиції

Міністерство закордонних справ України «уважно стежить» за ситуацією навколо затримання білоруськими правоохоронцями декількох десятків російських бойовиків, йдеться в заяві речниці МЗС Катерини Зеленко, оприлюдненій вранці 30 липня.

Питання щодо можливої екстрадиції затриманих, серед яких, за даними ЗМІ, є ті, хто воював проти України на Донбасі, чи інших правових дій будуть вирішуватися відповідними правоохоронними і спеціальними органами, наголошують у МЗС.

«Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил і незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях на сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу. Виявлення цих бойовиків в Білорусі підтверджує цей факт і свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів», – йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що Україна розвиває добросусідські відносини з Білоруссю, всебічно підтримує її суверенітет і незалежність.

Напередодні ввечері про те, що Київ може вимагати видачі уродженців України, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками російської військової компанії «ПВК Вагнера» заявив заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Сергій Кривонос.

У коментарі «5 каналу» він повідомив, що вже звертався з цим питанням до Міністерства закордонних справ.

29 липня державні ЗМІ повідомили про затримання «33 бойовиків іноземної приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленням, вони прибули до Білорусі в ніч з 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав усе це «надзвичайною подією», зібрав Раду безпеки, звинуватив Росію у «брудних намірах».

Відомо також, що в МЗС Білорусі викликають послів України і Росії. Коли відбудеться зустріч – поки що невідомо.

Cекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на даний час на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків.