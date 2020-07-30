Слідчий комітет Білорусі пов’язав справи проти опозиціонерів із затриманням російських бойовиків

Слідчий комітет Білорусі 30 липня повідомив, що проти опозиційного політика Миколи Статкевича, блогера Сергія Тихановського та інших затриманих порушені кримінальні справи. Також Слідчий комітет пов’язав ці справи із затриманням 29 липня під Мінськом громадян Росії, яких вважає членами «ПВК Вагнера».

Кримінальна справа проти Тихановського порушена «за фактами умисних дій, спрямованих на розпалювання іншої соціальної ворожнечі, закликів до насильницьких та агресивних дій щодо правоохоронців». Згідно з цією статтею, Тихановському загрожує від 5 до 12 років в'язниці.

Крім того, проти Миколи Статкевича, Сергія Тихановського та інших порушено кримінальну справу за фактом підготовки до масових заворушень (можливе покарання – від 3 до 8 років позбавлення волі).

«Також учора за результатами перевірки оперативної інформації, що надійшла від спецслужб, за підозрою в скоєнні зазначеного злочину були затримані 33 громадянина Російської Федерації, співробітники ПВК Вагнера, які проживали на території санаторію «Білорусочка» в Мінському районі. В даний час вирішується питання про застосування до них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту», – інформує Слідчий комітет Білорусі.

29 липня державні ЗМІ повідомили про затримання «33 бойовиків іноземної приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленням, вони прибули до Білорусі в ніч з 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав усе це «надзвичайною подією», зібрав Раду безпеки, звинуватив Росію у «брудних намірах».

Відомо також, що в МЗС Білорусі викликають послів України і Росії. Коли відбудеться зустріч – поки що невідомо.

Cекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на даний час на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків.