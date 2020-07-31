Білорусь: з наближенням президентських виборів ситуація загострюється (огляд преси)

З наближенням президентських виборів у Білорусі, які заплановані на 9 вересня, події там дедалі більше загострюються, пише газета «День». У ніч з 28 на 29 липня під Мінськом затримали 33 особи – ними, за повідомленням державних ЗМІ, виявилися бойовики іноземної приватної військової компанії «Вагнера».

Всі затримані – громадяни Росії, 14 з них згадуються в базі «Миротворець» як учасники військових дій на Донбасі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав ситуацію надзвичайною подією і скликав нараду з членами Ради безпеки.

«Російська ПВК «Вагнер» в Білорусі свідчить про те, що Кремль продовжує неоімперську політику щодо своїх сусідів, особливо коли йдеться про Україну та Білорусь», – зазначає газета. І вибори в Білорусі, додає автор, – це хороша нагода для Росії використати ситуацію.

Один зі сценаріїв, як пише газета, – створити проблеми для Лукашенка, посіявши хаос в країні, в тому числі за допомогою підбурювання протестів, коли влада не зможе повністю контролювати ситуацію в країні. І тоді Москва запропонує свої послуги – допоможе навести лад. В такому сценарії послаблений Лукашенко буде змушений піти на поступки росіянам, які давно мріють про аншлюс Білорусі через інструмент так званого «союзного государства».

Про наміри Росії щодо Білорусі та світу, як сьогодні формується міжнародна політика та у чому ключова проблема України – газетярі розпитували у експерта Українського інституту майбутнього Ігаря Тишкевіча. Заголовок інтерв'ю – «Білорусь: точка біфуркації».

А в публікації «Два диктатора і 33 «богатирі» ПВК «Вагнера» дописувач газети «День» Ігор Яковенко переконує, що шанси на перемогу на виборах у Лукашенка дорівнюють нулю, навіть зважаючи на фальсифікації й адміністративний ресурс. «Лукашенко про це знає, тому давно говорив про те, що Росія готує провокацію й збирається відібрати у нього Білорусь». Подати докази цієї провокації все ніяк не вдавалося, але тут виручив випадок: докази прийшли самі, пише автор. Усі 33. Одягнені в камуфляж. Типові «зелені чоловічки».

Щоправда, у дописувача є сумніви в тому, що білоруси в ролі центру згуртування проти путінської Росії оберуть Лукашенка.

Для Путіна, як стверджує видання, відмова від влади Лукашенка – це кошмарний сон. Друга Україна, на яку Білорусь може почати перетворюватися після перемоги альтернативного кандидата, для Путіна стане серйозною поразкою.

«Путіну потрібен слабкий Лукашенко, який переміг на виборах шляхом величезних фальсифікацій. Який став абсолютно нелегітимним як в очах свого народу, так і в очах Заходу. Такий Лукашенко вже не зможе так хвацько грати на суперечностях між Росією та Заходом», – вважає автор статті.

Утім, офіційна Росія заперечує існування чи підтримку російської приватної військової компанії. Про це, а також про необхідність домогтися видачі громадян України, яких затримали біля Мінська в складі групи бойовиків, розповідає газета «Україна молода». Публікація називається «Воювали на Донбасі: РНБО пропонує видати Україні затриманих у Білорусі бойовиків «Вагнера».

Про намагання українських держорганів приховати реальну картину, пов’язану з безробіттям, а точніше – кількістю людей, які втратили роботу саме під час карантину, пише газета «Україна молода». «Цифри, оприлюднені Держстатом, разюче відрізняються від даних, отриманих фахівцями Центру економічної стратегії», – стверджують газетярі. І пропонують самостійно зробити висновки: якщо докарантинні цифри про кількість людей, котрі були безробітними, збігаються – це 1,6 мільйона (9% робочої сили), згідно з даними і Держстату, і ЦЕС, то далі – розрив катастрофічний.

Докладніше про цифри, а також про небезпеку другої хвилі карантину, йдеться в статті «Під час карантину мільйони українців стали «приховано безробітними».

Заклади освіти мають використовувати підручники, створені з дотриманням вимог академічної доброчесності. Про це йдеться в проєкті закону про внесення змін до закону України «Про освіту» щодо забезпечення якості навчальної літератури, поданому низкою народних депутатів. Як інформує парламентська газета «Голос України», документ розроблено з метою встановлення чітких вимог до якості навчальної літератури та механізму перевірки їх дотримання.

«Якість підручників – одна з найгостріших проблем, на які скаржаться в школах», – зазначає авторка законопроєкту народний депутат Інна Совсун.

Які види навчальної літератури підлягатимуть експертизі, вирішуватиме центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, тобто МОН. Йдеться про літературу, що «використовується для здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти».