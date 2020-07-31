(Друкуємо мовою оригіналу)

29 июля белорусский КГБ задержал 33 гражданина России, которые, по словам ведомства, прибыли в республику «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании». Минск назвал их «боевиками ЧВК Вагнера», связанными с «поваром Путина» Евгением Пригожиным. 17 из задержанных фигурируют в базе сайта «Миротворец» как участники войны на Донбассе на стороне группировок «ЛДНР».

Писатель Захар Прилепин заявил, что «вагнеровцы» были в Минске транзитом по дороге в Сирию, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал обвинения со стороны Лукашенко в адрес России «инсинуациями».

Что делали «вагнеровцы» в Минске накануне больших митингов оппозиционеров и выборов президента Беларуси 9 августа?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили политический обозреватель Белорусской службы Радио Свобода Юрий Дракахруст и генерал-лейтенант, экс-замглавы СБУ Александр Скипальский.

– Есть много версий, зачем «вагнеровцы» находились на территории Минска, что они планировали делать: к какой склоняетесь вы и белорусы?

Юрий Дракахруст: Это очень сложный вопрос. Что это люди из ЧВК «Вагнера» – уже точно известно.

Я думаю, украинцы знают хорошо, что такое ЧВК «Вагнера». Да и не только украинцы. В Ливии тоже знают, что это головорезы, убийцы, наёмники. То, как Россия использует их для изменения политического дизайна в разных странах – это украинцы испытали на своей шкуре: вы сказали, 17 человек воевали на Донбассе.

Зная репутацию этой организации, зная политику Кремля, в том числе и в Украине, вариант, что кто-то в России решил таким образом повлиять на ситуацию в Беларуси, я бы не стал исключать.

Очень много аргументов за другие версии. В Беларуси на каждых президентских выборах, перед ними и во время них обязательно власти рассказывают про террористов, диверсантов, тех, кто хочет, так сказать, наш хрустальный сосуд разбить и устроить какие-то провокации. Многих, мягко говоря, смутило, что Лукашенко буквально несколько дней назад сказал, что у нас хотят устроить майдан, у нас своих, как он сказал, «майданутых» мало – так привезут, приедут из ЧВК иностранных. И тут – как по волшебству, находятся ЧВК.

Едва ли не впервые в белорусской истории другая сторона тоже выдвигает серьёзные козыри



Предвыборная ситуация в Беларуси довольно острая. Едва ли не впервые в белорусской истории другая сторона тоже выдвигает серьёзные козыри. В этой ситуации можно, например, снять Тихановскую с выборов и сказать, что это она пригласила этих бандитов.

Думаю, если бы в Казахстане, Узбекистане власти сообщили бы, что в стране задержаны 33 бойца «Вагнера» накануне важных политических событий, реакция была бы, что русские идут, гибридная война. Какая реакция либеральной и даже национально мыслящей публики в Беларуси? Хохот. У многих это вписывается в ряд Лукашенковских штучек.

– Касательно первой версии: какие функции могут выполнять бойцы ЧВК «Вагнера»?

Юрий Дракахруст: Не сообщается, что они были с оружием. Есть информация, что у них были билеты в Турцию. Но версия о заезде, насколько я понял, – это была рекогносцировка: они заехали без оружия, посмотрели, что где.

Люди, скорее всего, выйдут на улицу

Ситуация в Беларуси острая, в этом смысле оппозиция (та же Тихановская – главное лицо оппозиции) говорит, что мы не хотим майдана, это власть устраивает майдан. Но все эксперты сходятся к тому, что люди, скорее всего, выйдут на улицу. И вот тогда будет противостояние: есть народ на улицах и есть милиция. Когда так весы колеблются, то даже небольшая группа решительных профессиональных людей может оказаться той соломинкой, которая сломает хребет верблюду.

Моя позиция, что это, скорее всего, инсценировка. Но полностью клясться вам, что нет, это игра Лукашенка, я бы не стал: всякие могут быть варианты. Не обязательно, что об этом знает даже Тихановская, необязательно, кстати, это Путин приказал.

Александр Скипальский: Я в противовес коллеги абсолютно убежден, что они выполняют указание российского империализма, Путина по дестабилизации ситуации в Беларуси. Путин после внесения изменений в Конституцию должен своему народу показать, что процесс восстановления Советского Союза, ради чего он всю эту политику уже много лет внедряет, должен показать результат. Но «бацька Саша» заартачился, и он перестал устраивать Россию именно на этом пути – восстановление Советского Союза. Поэтому Путин, безусловно, рассердился и дал отмашку на использование такого грубого подхода – элементов гибридной войны.

Почему ЧКВ? Действительно здесь я согласен с коллегой, что это – в любое время отмежеваться. Это почерк Путина: вспомним в Крыму, когда Украина не использовала этот шанс, когда он отказался даже от кадровых своих военнослужащих и сказал, что там «наших людей нету».

– А как насчёт билетов в Турцию, которые были у них, суданская валюта – версия, что они перебираются транзитом во время пандемии. Почему вы отметаете версию, что они летели в Сирию, Ливию или Судан?

Александр Скипальский: Потому что, если бы этот вариант был, то он бы был согласован. Думаю, что такой вариант до того, возможно, и использовался, но в данном случае это элементы прикрытия: легенда с «Вагнером» отрабатывается.

– Сейчас задержали 33 человека, ещё около 170, по информации белорусского КГБ, сейчас ищут. Получается, планы Владимира Путина по силовому свержению Александра Лукашенка провалились?

Александр Скипальский: По крайней мере это ляпсус, большой прокол, но это Путина не остановит. Это просто такая маленькая веточка в общем венике имперского марша. Он в Украине не останавливается, обманывает наших украинских политиков различными переговорами.

Его цель – восстановление Советского Союза. Его военная доктрина – недопущение Украины в НАТО любой ценой, он рассматривает вступление Украины в НАТО как национальную угрозу номер один. Стратегия Путина – ликвидировать независимость Украины и восстановить Советский Союз. Первым примером было эйфорически показать результат внесении изменений в Конституцию.

Но я ещё раз говорю, что президент Лукашенко заартачился, не захотел быть предателем собственного белорусского народа, потерять независимость – поэтому Путин включил элементы принуждения, как он это любит делать во всём мире.

– Если эта версия имеет место быть, как это повлияет на белорусско-российские отношения, на личные отношения Владимира Путина и Александра Лукашенка? Это может стать поворотной точкой в этих отношениях – фактически разрыва?

Юрий Дракахруст: Это точно нет. Я не совсем согласен с Александром, хотя понимаю: он исходит из вашего контекста, вашего понимания, в том числе и взаимоотношений с Россией. В Беларуси они немножко другие. Выборы, кстати, это и показали.

Если вся либеральная, в том числе и значительная часть национально мыслящей общественности, впадает в эйфорию от человека, который 20 лет работал с «Газпромом» – то это другая страна, это не Украина, это непохоже. Как Кучма писал, «Украина – не Россия», так вот: Беларусь – не Украина. Я намекаю на Виктора Бабарико. И, кстати, информация интересная про мужа Светланы Тихановской: его вроде включили даже в «Миротворец», говорят, что он изменил свои взгляды, но это не тот раздел, который характерен для Украины.

Русские не хотят скинуть Лукашенко, они хотят его ослабить



А если говорить о Лукашенко, то я не думаю, что русские хотят его скинуть. Я думаю, что они хотят его ослабить. Они про это уже говорят, что это кейс углубления интеграции, которое началось с конца 2018 года, продолжалось весь прошлый год. Сейчас они просто ждут.

Тем более оказалось, что едва ли не впервые в белорусской истории – по крайней мере с 2001 года – главные оппоненты Лукашенко – это люди, приемлемые для Москвы. Я не скажу, что они агенты, хотя кое-кто в Беларуси так считает. Условно говоря, если победит Тихановская и реализует свой план: через полгода проведёт выборы и президентом станет Бабарико – то поверьте, в России не будут плакать, рыдать и вводить войска. Их это вполне устраивает, как, впрочем, их устраивает и Лукашенко.

Если в результате всяких пертурбаций Лукашенко всё-таки победит 9 августа, но это будет слабый Лукашенко, то уже в сентябре-октябре они скажут: Александр Григорьевич, у нас же с вами интеграция.

– Как повлияет на избирательную кампанию факт задержания «вагнеровцев»?

Юрий Дракахруст: Трудно сказать. Первая реакция многих экспертов – что снимут с выборов Тихановскую, скажут, что это она позвала, под неё они приехали. Пока этого не произошло.

Для значительной части украинцев Россия – враг, для белорусов – не враг. Реакция очень многих, в том числе избирателей Тихановской, будет такой: в чём проблема? Ну Россия как-то на нас влияет, пусть влияет, вот нас Лукашенко достал.

Если говорить о электоральном поведении, скорее это не сработает. Как я уже сказал, реакция социальных сетей – хохот.

– СБУ уже инициировала процедуру экстрадиции задержанных в Беларуси. Как думаете, есть ли основания выдавать некоторых из них Украине?

Александр Скипальский: Думаю, что мои молодые коллеги над этим работают, если уже не послали группу в Беларусь, чтобы правовым путем те, кто принимал участие в агрессии против Украины, убийствах мирных жителей на Донбассе, были переданы Украине и понесли ответственность по действующему законодательству.

Как будет выгодно «бацьке», так он и поступит. Или отдаст, если действительно хочет строить новые отношения с Россией, или будет торговаться за цену газа и отдаст их обратно в Беларусь. Это уже его выбор будет.

Юрий Дракахруст: Было объявлено, что вызывают посла России и Украины. Казалось бы, для чего? Чтобы показать, что у нас своя игра.

Отдать Украине хоть одного из них – это круто и это нарваться на гнев очень большой части русского народа. Зачем это ему? А вот поиграть на этом, показать, что я могу это сделать – это красиво. Если вы задаёте конкретный вопрос, отдаст ли он Украине хоть одного, мой ответ – нет. Скажет ли он сразу «Нет, я никого не отдам» – нет: МИД вызовут, поговорят, примут группу СБУшников, тоже поговорят, может, пугнут Россию, скажут русскому послу «Мы подумаем, за ними же такие хвосты преступные».

Александр Скипальский: Украинцам нужно безапелляционно требовать выдачу этих людей, а результаты увидим.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).