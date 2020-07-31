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31 липня 2020, Київ 13:59
Політика

ПВК «Вагнера» і Лукашенко: завдання російських бойовиків у Білорусі | Свобода Live

У Білорусі затримали бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». Члени цього угруповання воювали на Донбасі проти ЗСУ. Що робили бійці ПВК «Вагнера» у Білорусі напередодні президентських виборів? Чи видасть президент Білорусі Олександр Лукашенко когось із них Україні? Якими будуть подальші кроки Мінська, Києва та Москви? Різні версії аналізуємо у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Сергій Грабський, військовий експерт;

Ігор Гуськов, генерал-майор запасу СБУ, експерт Українського центру аналітики і безпеки;

Дмитро Орєшкін, російський незалежний політолог;

Ганна Мєдвєдєва, аналітикиня Центру «Нова Європа»;

Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Білорусі у 1991-1994 роках;

Сергій Черечень, кандидат в президенти Білорусі.

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