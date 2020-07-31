ПВК «Вагнера» і Лукашенко: завдання російських бойовиків у Білорусі | Свобода Live

У Білорусі затримали бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». Члени цього угруповання воювали на Донбасі проти ЗСУ. Що робили бійці ПВК «Вагнера» у Білорусі напередодні президентських виборів? Чи видасть президент Білорусі Олександр Лукашенко когось із них Україні? Якими будуть подальші кроки Мінська, Києва та Москви? Різні версії аналізуємо у програмі Свобода Live.
Учасники програми:
Сергій Грабський, військовий експерт;
Ігор Гуськов, генерал-майор запасу СБУ, експерт Українського центру аналітики і безпеки;
Дмитро Орєшкін, російський незалежний політолог;
Ганна Мєдвєдєва, аналітикиня Центру «Нова Європа»;
Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Білорусі у 1991-1994 роках;
Сергій Черечень, кандидат в президенти Білорусі.
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