Акція на підтримку Тихановської стала наймасовішою в Мінську за 10 років

Мітинг у Мінську на підтримку кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської ввечері 30 липня, став наймасштабнішою політичною подією в Білорусі за останні 10 років, після протестів після виборів у грудні 2010 року, пише білоруська служба Радіо Свобода.
Мітинг на підтримку Світлани Тихановської зібрав рекордну кількість людей – 63 тисячі людей, повідомляє правозахисний центр «Весна».
Акція відбувалася в парку Дружби Народів – місці, віддаленому від центру Мінська, куди традиційно влада відправляла опозицію при затвердженні заявок на акції.
Разом зі Світланою Тихановською перед учасниками мітингу виступили її соратниці – координаторка штабу Віктора Бабарика (якого ЦВК відмовилася зареєструвати кандидатом) Марія Колесникова і дружина незареєстрованого кандидата в президенти Валерія Цепкала Вероніка.
Вони розповідали історії зі свого життя, пояснюючи, чому прийшли в політику, і закликали білорусів проголосувати на виборах саме 9 серпня, а не достроково. Вони також просили людей ставати спостерігачами, щоб допомогти запобігти фальсифікаціям.
Світлана Тихановська розповіла про своє знайомство з майбутнім чоловіком і про сім’ю й звернулася до силовиків, що розганяють мирні акції протесту.
«Що ви робите? На вулицю виходять ваші діти, матері, сестри. Не треба їх бити. Люди просто вийшли висловити свою думку. Подивіться нам в очі. Ми такі ж, як ви», – сказала Тихановська.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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