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31 липня 2020, Київ 18:35
Фотогалереї

Вибори у Білорусі: Тихановська зібрала понад 60 тисяч людей на мітингу в Мінську (фоторепортаж)

У Мінську 30 липня в парку Дружби народів відбувся мітинг-концерт на підтримку опозиційної кандидатки у президенти Республіки Білорусь Світлани Тихановської. За даними волонтерської служби «Весна», у дозволеній передвиборчій акції взяли участь не менше 63 тисяч чоловік. Більше світлин з події – у фоторепортажі Білоруської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. На початку виборчої кампанії були затримані і заарештовані деякі опозиційні кандидати в президенти та їхні прихильники.

Сергій Тихановський, блогер, який подавався у кандидати в президенти Білорусі, а в підсумку опинився у в'язниці. Валерій Цепкало, бізнесмен, який збирав підписи та планував стати кандидатом в президенти країни. Проте їх обох не допустили, а на Цепкала з'явився компромат, що сам бізнесмен спростовує. Ще один кандидат, якого не допустили до реєстрації – Віктор Бабарика, колишній голова Белгазпромбанка. Його заарештували за звинуваченням у фінансових махінаціях.

Тепер від опозиційних сил виступили три жінки: Світлана Тихановська, дружина блогера Тихановського, – зареєстрована кандидатка у президенти Білорусі; Марія Колесникова – представниця штабу Віктора Бабарики і Вероніка Цепкало, дружина бізнесмена Цепкала. Три жінки об'єдналися в один штаб опизиційний діючому президенту Олександру Лукашенку, який перебуває при владі у Білорусі вже 26 років.
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У розмові з журналістами Білоруської редакції Радіо Свобода&nbsp; Світлана Тихановська прокоментувала зустріч із Державним секретарем Ради Безпеки Андрієм Равковим, який повідомив про посилення заходів безпеки на виборчих акціях у зв&#39;язку із затриманням імовірних російських бойовиків. &laquo;Дякуємо персоналу МВС, який захистить гостей на наших пікетах. Ми посилили організацію. Я думаю, що все буде гаразд, і ми будемо відчувати себе більш захищеними&raquo;, &ndash; сказала Тихановська
4 У розмові з журналістами Білоруської редакції Радіо Свобода  Світлана Тихановська прокоментувала зустріч із Державним секретарем Ради Безпеки Андрієм Равковим, який повідомив про посилення заходів безпеки на виборчих акціях у зв'язку із затриманням імовірних російських бойовиків.

«Дякуємо персоналу МВС, який захистить гостей на наших пікетах. Ми посилили організацію. Я думаю, що все буде гаразд, і ми будемо відчувати себе більш захищеними», – сказала Тихановська
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Люди також стояли за парканом, не проходячи через контрольно-пропускні пункти. Черги були завдовжки близько 100 метрів
6 Люди також стояли за парканом, не проходячи через контрольно-пропускні пункти. Черги були завдовжки близько 100 метрів
Місце проведення мітингу було огороджено, представники поліції стежили за людьми та пропускали їх через металошукачі
7 Місце проведення мітингу було огороджено, представники поліції стежили за людьми та пропускали їх через металошукачі
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На фото три лідерки від опозиції: Вероніка Цепкало (ліворуч), Світлана Тихановська (у центрі) та Марія Колеснікова (праворуч)
11 На фото три лідерки від опозиції: Вероніка Цепкало (ліворуч), Світлана Тихановська (у центрі) та Марія Колеснікова (праворуч)
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Світлана Тихановська, зареєстрована кандидатка на посаду президента Республіки Білорусь
13 Світлана Тихановська, зареєстрована кандидатка на посаду президента Республіки Білорусь
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На запитання журналістів Білоруської служби, чи вірить вона, що Лукашенко погодиться на її запрошення провести з дебати, Світлана Тихановська відповіла: &laquo;Це його право вирішити, погодитись чи ні. Я запросила його майже як на білий танець&raquo;
15 На запитання журналістів Білоруської служби, чи вірить вона, що Лукашенко погодиться на її запрошення провести з дебати, Світлана Тихановська відповіла: «Це його право вирішити, погодитись чи ні. Я запросила його майже як на білий танець»
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