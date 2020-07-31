4 У розмові з журналістами Білоруської редакції Радіо Свобода Світлана Тихановська прокоментувала зустріч із Державним секретарем Ради Безпеки Андрієм Равковим, який повідомив про посилення заходів безпеки на виборчих акціях у зв'язку із затриманням імовірних російських бойовиків.



«Дякуємо персоналу МВС, який захистить гостей на наших пікетах. Ми посилили організацію. Я думаю, що все буде гаразд, і ми будемо відчувати себе більш захищеними», – сказала Тихановська