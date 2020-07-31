Україна звернулася до Білорусі з запитом про арешт і видачу 28 із 33 затриманих там бойовиків

Україна звернулася до Білорусі з запитом про арешт і видачу 28 із 33 затриманих там підозрюваних бойовиків приватної російської військової компанії «Вагнера», які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на сході України у складі російських гібридних сил.

«Офіс генерального прокурора на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про тимчасовий арешт осіб, які 29 липня були затримані правоохоронними органами цієї держави. 28 особам, із яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі в терористичній організації (ст. 258-3 КК України). Таким чином, українська сторона висловила намір вимагати видачі цих осіб в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

За цим повідомленням, нині триває підготовка документів, необхідних для притягнення до кримінальної відповідальності за «злочини, пов’язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, зі свого боку, повідомив, що правоохоронні органи України передадуть білоруським колегам інформацію, яка підтверджує злочинну, за його словами, діяльність бойовиків ПВК «Вагнер» на території України.

«МВС та інші правоохоронні органи України мають достатню кількість матеріалів за цими злочинами. Весь масив інформації буде нами переданий білоруській стороні. Ми сподіваємося, що це допоможе незалежній Білорусі захиститися від загрози тероризму і диверсійних дій найманців ПВК «Вагнер». Україна також зацікавлена в екстрадиції на нашу територію частини затриманих в Білорусі найманців, які вчинили злочини в Україні, про що повідомлено компетентним органам Білорусі», – сказав голова МВС.

Він також додав, що провів низку консультацій про взаємодію з офіційними представниками Білорусі.

29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії». Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав усе це «надзвичайною подією», зібрав Раду безпеки країни і звинуватив Росію у «брудних намірах». Секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на території країни триває пошук іще близько 200 бойовиків. Росія такі версії білоруської сторони заперечує.

Усі затримані мали російські паспорти. Дехто з них, вихідці з України, головно з Донецької і Луганської областей, також є українськими громадянами (раніше називали сім прізвищ, нині в ОГП заявили про дев’ятьох). Центр «Миротворець», який, зокрема, документує дані про учасників російських незаконних збройних формувань на українському Донбасі, раніше реєстрував 24 із затриманих нині в Білорусі як учасників таких формувань у різні часи (нині в ОГП говорять, що таких серед затриманих 28).