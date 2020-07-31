Розпорядження ФСБ: на в’їзді до Росії в білорусів вимагають телефон і паспортні дан

Росія посилила нагляд на кордоні з Білоруссю – водіїв змушують проходити паспортний контроль, через це на міжнародній трасі М1 утворилися величезні черги. Про це білоруській службі Радіо Свобода повідомили водії легкових автомобілів, що виїжджають із Росії.

«Стягнуті додаткові сили прикордонної служби ФСБ. Величезні черги на виїзд із РФ. Білорусів не випускають на батьківщину. Вимагають оформлення. Вносять дані в комп’ютер і для чогось записують мобільний телефон. Потім пропускають», – написав у фейсбуці політолог Юрій Воскресенський.

Про обов’язкову перевірку паспортів на кордоні повідомляють також далекобійники. Водії розповідають, що співробітники прикордонслужби ФСБ Росії просять у білоруських громадян також номер мобільного телефону і вносять дані в базу.

У Прикордонному управлінні ФСБ Росії по Смоленській області підтвердили білоруській службі Радіо Свобода, що отримали розпорядження реєструвати дані про переміщення громадян Білорусі в обох напрямках, але це не означає, що йдеться про закриття кордону. Журналістам для докладніших коментарів порадили звернутися в центральний офіс ФСБ в Москві. Там попросили відправити офіційний запит.

Прикордонний комітет Білорусі не коментує цю ситуацію.

29 липня державні ЗМІ повідомили про затримання «33 бойовиків іноземної приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленням, вони прибули до Білорусі в ніч з 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав усе це «надзвичайною подією», зібрав Раду безпеки, звинуватив Росію у «брудних намірах».

Відомо також, що в МЗС Білорусі викликають послів України і Росії. Коли відбудеться зустріч – поки що невідомо.

Cекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на даний час на території країни триває пошук ще близько 200 бойовиків.