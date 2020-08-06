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06 серпня 2020, Київ 20:05
Відео

Тихановська: «Влада Білорусі боїться людей» (відео)

Тихановська: «Влада Білорусі боїться людей» (відео)
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Тихановська: «Влада Білорусі боїться людей» (відео)

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Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська приєдналася до президентських перегонів після того, як її чоловіка, популярного у країні блогера Сергія Тихановського, заарештували. Нині 37-річна перекладачка з англійської мови Тихановська – одна з головних претендентів на посаду президента Республіки Білорусь, якою від 1994 року керує Олександр Лукашенко. Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. На початку виборчої кампанії, крім Сергія Тихановського, були затримані і заарештовані ще кілька опозиційних кандидатів у президенти та їхні прихильники.

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