Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська приєдналася до президентських перегонів після того, як її чоловіка, популярного у країні блогера Сергія Тихановського, заарештували. Нині 37-річна перекладачка з англійської мови Тихановська – одна з головних претендентів на посаду президента Республіки Білорусь, якою від 1994 року керує Олександр Лукашенко. Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. На початку виборчої кампанії, крім Сергія Тихановського, були затримані і заарештовані ще кілька опозиційних кандидатів у президенти та їхні прихильники.