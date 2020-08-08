Чому Крим розколює білорусів?

Чий Крим – білоруські політики не мають чіткої відповіді на це питання. Білоруське суспільство розколоте стосовно теми Росія-Україна, – роз'яснює білоруський політолог. Тому, щоб не відштовхнути виборців, політики обережні у висловлюваннях. Президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що якби був на місці керівників України в 2014 році, обов'язково воював би за Крим. А Володимир Жириновський, лідер ЛДПР, пропонує Олександру Лукашенку «повернення Білорусі до рідних берегів за прикладом Криму». Телепроект Крим.Реалії розбирався, чому ж питання приналежності Криму складне для білорусів.

На президентських виборах цього року зареєстровано п'ять кандидатів: Світлана Тихановська, голова партії «Білоруська соціал-демократична Громада» Сергій Черечень, лідер руху «Говори правду» Андрій Дмитрієв, екс-депутат парламенту Білорусі Анна Канопацька, а також нинішній президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Лукашенко шостий раз балотується на посаду президента. Але ця гонка для нього особлива. Йому протистоїть опозиція з міцною народною підтримкою.

Головним конкурентом Лукашенка називали відомого блогера Сергія Тихановського. На своєму YouTube-каналі «Країна для життя» він активно критикував чинну владу. Висловлювався проти поглибленої інтеграції Білорусі з Росією. Кремль пропонував білорусам Союзний договір зразка 1999 року. У ньому, зокрема, передбачалося створення єдиної валюти та наднаціональні органи.

Взимку 2019 року в Білорусі пройшли багатотисячні мітинги з лозунгами «Не дамо програти Білорусь у карти», «Містер Путін, Білорусь – це не Росія». Тихановський звертався на своєму ютуб-каналі до Лукашенка і називав таку інтеграцію анексією і втратою суверенітету.

За участь у мітингах проти інтеграції з Росією Тихановський отримав адміністративний арешт. Через це він не зміг подати документи в ЦВК. Замість нього на вибори пішла дружина Світлана Тихановська. 37-річна мати двох дітей, перекладачка з англійської мови – ніколи не займалася політикою. Стала, як вона сама каже, символом змін.

Сергій Тихановський вже понад два місяці у СІЗО. Звинувачений у порушенні громадського порядку та перешкоджанні роботи ЦВК. Тепер його ще пов'язують із затриманими під Мінськом начебто бойовиками з приватної військової компанії Вагнера.

Тихановський це заперечує. Світлана Тихановська – єдиний кандидат в президенти від опозиції, зареєстрований у ЦВК. До неї прикута увага ЗМІ, у численних інтерв’ю Тихановська лише один раз відповіла про Крим і попросила більше її про це не питати.

Це дуже болюче питання. І це питання розділяє людей.

«Це дуже болюче питання. І це питання розділяє людей, зіштовхує лобами, коли вони починають це обговорювати. Можна я скажу так, як заведено говорити, як заведено і в нашій країні говорити, як заведено за міжнародними законами, юридично Крим – український, фактично він – російський, і не мучте мене більше», – сказала Світлана Тихановська в ефірі білоруського Euroradio Live

Питання Криму складне і для іншого білоруського опозиціонера – Валерія Цепкала. Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував Цепкала кандидатом у президенти, мотивувавши тим, що у політика немає потрібних для цього ста тисяч достовірних підписів для висунення.

Важке питання, я б не хотів на нього відповідати

«Важке питання, я б не хотів на нього відповідати з тієї простої причини, що від думки Білорусі нічого не залежить. Я вважаю, що питання має вирішуватися в міжнародному контексті», – сказав Валерій Цепкало в ефірі TUT.BY

Через побоювання арешту Валерій Цепкало наприкінці липня з дітьми виїхав з Білорусі, а його дружина Вероніка Цепкало залишилась і приєдналася до виборчого штабу Тихановської. Коли бізнесмен був у Києві, редакція Крим.Реалії уточнила – чому питання приналежності Криму таке складне для нього.

Ви дружите з Росією або ви дружите з Україною?

«Для нас воно чутливе, і якщо б від позиції Білорусі хоч щось залежало, то ми б її безумовно сформулювали, і ми безумовно зайняли б якусь певну чітку позицію. Але ми також розуміємо, що давши абсолютно однозначну відповідь на це, ми тим самим потрапляємо в ситуацію дилеми – з ким ви дружите? Ви дружите з Росією або ви дружите з Україною?»

Але він уточнив, що з позиції міжнародного права, Крим – територія України.

Статус у нього особливий і з точки зору навіть Росії і з точки зору Криму.

«З погляду міжнародного права – Крим український, я ж з цим не сперечаюся. Але з фактичної точки зору сьогодні – там російське законодавство, російська валюта. Статус у нього особливий і з точки зору навіть Росії, і з точки зору Криму. Туди не можуть прилітати іноземні повітряні судна. Туди не можуть заходити судна звичайні, там неможливо здійснювати міжнародну торгівлю. Там багато чого не можна зробити. Звідти не можна вести IT- бізнес. Звідти взагалі не можна вести будь-який бізнес, який виходив би за межі Росії», – сказав в інтерв’ю Крим.Реалії Валерій Цепкало.

Віктор Бабарико – ще один претендент в кандидати на посаду президента Республіки Білорусь. ЦВК не прийняла його документи для реєстрації. 18 червня Віктора Бабарика і його сина затримали. Також пройшли обшуки в офісі «Белгазпромбанку», який він очолював, затримали багатьох співробітників.

Марія Колесникова, яка координує штаб Бабарика приєдналася до штабів Тихановської та Цепкала. Жінок називають у ЗМІ опозиційним тріо. До арешту Віктор Бабарико також відповідав на питання «Чий Крим?» без чіткої політичної позиції.

«Є таке популярне питання, чий Крим. Є гарна відповідь – грецький», – відповів Віктор Бабарико на питання видання «Наша Ніва» про приналежність півострова.

На державному рівні Білорусь, як і більшість країн світу, не визнала Крим російським. Олександр Лукашенко пояснив, що Білорусь підписала Будапештський меморандум, який гарантує забезпечення територіальної цілісності України.

Крим офіційно, в моїй присутності, був визнаний територією України.

«Деякі люди в Росії від мене вимагали, ногами стукали і каблуками: якщо ти союзник, якщо ти проросійський, ти повинен те-то, те-то і те-то зробити. Крим офіційно, в моїй присутності, був визнаний територією України. Це ніхто і не оскаржував. Але Кучма тоді поставив жорстко це питання ... І я підписав цей документ. Що ви від мене сьогодні хочете?», – сказав Лукашенко 1 березня 2019 на зустрічі з представниками ЗМІ.

Восени 2019 року Олександр Лукашенко під час відповіді на запитання українських журналістів, чи поверне Росія Крим, сказав, що він вірить Путіну, який називає це питання закритим.

«Це територія Росії, як вони вважають, і не тільки вони. Я не уявляю, які повинні бути обставини, щоб Росія відмовилася від Криму сама. А воювати за Крим з нею ви не будете, це нереально», – сказав Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками українських ЗМІ 26 вересня 2019 року.

Білоруські політики і чинний президент дуже обережно формулюють свою позицію про приналежність Криму, щоб здобути більшу підтримку виборців.

Білоруські політики і чинний президент дуже обережно формулюють свою позицію про приналежність Криму, щоб здобути більшу підтримку виборців.

З питанням приналежності Криму, з питанням конфлікту Росії з Україною, білоруське суспільство дуже розколоте.

«Це дуже зрозуміло, тому що з питанням приналежності Криму, з питанням конфлікту Росії з Україною, білоруське суспільство дуже розколоте. І причому розкол такий, скажімо так, на 2016 рік, 60-65% підтримувало позицію Росії, 20-25% – підтримували Україну, інші – не визначилися. І тому кандидати в президенти дуже обережні з цього питання. Тому що, якщо ти займеш одну позицію – ти відштовхнеш одну частину виборців, займеш іншу позицію – відштовхнеш іншу частину виборців. І тому кандидати, напевно, розумно вважають, що краще обходити це питання. Щоб мобілізувати максимальну кількість виборців», – роз'яснює Валерій Карбалевич політолог із Білорусі.

ЄС вимагає негайно звільнити затриманих і забезпечити політичну конкуренцію на виборах. Сполучені Штати занепокоєні затриманнями та залякуваннями журналістів у Білорусі. Америка закликала Білорусь провести вибори як вільні та чесні. І висловила розчарування тим, що на них не буде спостерігачів ОБСЄ.

Кримчани за і проти Лукашенко

Більшість кримчан, яких ми опитали в Криму, за передвиборчою кампанією в Білорусі не стежать, про мітинги, арешти опозиційних політиків не чули. Висловлюються за те, щоб Лукашенко залишився у владі, бо він «хороший правитель» і «білорусам живеться добре за його керівництва». Але були і такі, які вважають, що Олександр Лукашенко засидівся на посаді президента.

«На мій погляд, він вже затримався на цій посаді. Пора б вже поступитися цим місцем молодим, енергійним людям. І передати свої повноваження. Пора б вже налагодити відносини з Росією, бо вони вже зіпсувалися капітально», – пояснює перехожий у Сімферополі.

«Справа в тому, що президент у них не змінюється вже протягом дуже довгого періоду. Звичайно влада повинна змінюватися. На все повинен бути визначений термін, обиратися президент має теж, це вже як вирішать самі білоруси», – вважає кримчанин, якого зустріли Крим.Реалії у кримській столиці.

Судячи з того, що на демонстрації підтримки дружини арештованого збираються тисячі людей, це говорить про те, що народ вкрай незадоволений тим, як протікає виборча кампанія. Взагалі, який би не був хороший Лукашенко зсередини і зовні, так довго, успішно, розумно здійснювати менеджмент .. мені важко це уявити», – так відповів редакції Крим.Реалії мешканець Сімферополя.

Влада – це наркотик, Лукашенко має зняти свою кандидатуру з президентських виборів. Таку пораду президенту Білорусі дав лідер російської політичної партії ЛДПР Володимир Жириновський.

«Влада – це надовго. Доріжка, літаки, почесна варта, і всі кланяються ... Це – найстрашніший наркотик. Олександре Григоровичу, відірвіться ви ... і проведіть красиві вибори, знявши свою кандидатуру з виборів», – сказав Володимир Жириновський журналістам РИА Новости.

Повернення Білорусі до рідних берегів за прикладом Криму

Він також додав, що найкращий варіант для Лукашенка – це «повернення Білорусі до рідних берегів за прикладом Криму». Реакції Лукашенка на цю пораду не було.

26 років Олександр Лукашенко президент – це найдовший строк перебування на виборній посаді усіх європейських глав держав. Крім перших виборів у Білорусі 1994-го року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не визнали вільними чи чесними.