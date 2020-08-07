Російській співачці «Глюкозі» на три роки заборонили в’їзд в Україну за відвідування окупованого Криму, повідомляє Державна прикордонна служба.

За повідомленням, громадянку Росії зупинили вчора в аеропорту «Бориспіль».

«Росіянка прибула в Україну серед пасажирів рейсу з Мінська. Під час оформлення прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» з’ясували, що вона порушувала українське законодавство, відвідувавши окупований її країною Кримський півострів, – повідомили у ДПСУ. – Сама громадянка виявилася російською співачкою, яка виступає під псевдонімом «Глюкоза» і в Крим неодноразово їздила на концерти й вечірки. У ході спілкування іноземка постійно плуталась у своїх відповідях, зокрема на початку зазначила, що в Криму останній раз була лише у 2013 році».

В Україну «Глюкоза» планувала потрапити з приватною метою, додали прикордонники. Зі штампом про трирічну заборону в документі росіянка вилетіла зворотним рейсом у Білорусь.

У червні у відповіді на запит Радіо Свобода Служба безпеки України повідомила, що, починаючи з 2014 року, заборонила в’їзд на територію України 9838 іноземним громадянам, зокрема цього року – 573 особам.

У відомстві додали, що рішення СБУ ухвалювалися в інтересах національної безпеки.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступали на півострові або висловлювалися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.