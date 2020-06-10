Міграційна служба з 2014 року заборонила в’їзд в Україну понад 11 тисячам людей

Державна міграційна служба повідомляє, що від 2014 року ДМС, її територіальні органи й підрозділи ухвалили 11042 рішення про заборону в’їзду в Україну стосовно іноземців і осіб без громадянства. У міграційній службі повідомили про це у відповідь на запит Радіо Свобода.

Зокрема, йдеться в повідомленні, за чотири місяці 2020 року, ухвалено 1361 таке рішення.

«Ухвалення рішення про заборону в’їзду в Україну регламентується статтями 13 (стосовно «небажаних» осіб) і 26, 30 (стосовно нелегальних мігрантів) закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», – додали у ДМС.

На початку червня Служба безпеки на запит Радіо Свобода повідомила, що, починаючи з 2014 року, заборонила в’їзд на територію України 9838 іноземним громадянам, зокрема цього року – 573 особам.

У відомстві додали, що рішення СБУ ухвалювалися в інтересах національної безпеки.

У СБУ також додали, що відповідно до закону, рішення про заборону в’їзду іноземцям на територію України, крім СБУ, можуть ухвалювати також прикордонна і міграційна служби.

В Україні також Міністерство культури веде перелік російських артистів, яким заборонено перетинати український кордон через загрозу національній безпеці.​