СБУ: 128 прихильникам міжнародних терористичних організацій заборонили в'їзд до України у 2020 році

128 прихильникам міжнародних терористичних організацій заборонили в’їзд до України у першому півріччі 2020 року, повідомила Служба безпеки України.

«Наразі разом з Офісом генерального прокурора СБУ здійснює екстрадиційну перевірку 37 іноземних бойовиків-терористів. Всі вони перебували у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу і були затримані на території України. Переважна більшість затриманих є громадянами Російської Федерації, інші – громадянами Таджикистану, Узбекистану, Єгипту, Лівану та Казахстану», – заявили в СБУ.

Як повідомляла Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода, з 2014 року був заборонений в’їзд на територію України 9838 іноземним громадянам.