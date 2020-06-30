Ексзаступник голови банку намагався «продати» призначення на посаду в Нацбанку – СБУ

У Києві працівники Служби безпеки України затримали колишнього заступника голови комерційного банку, який намагався «продати» призначення на посаду в Національному банку, повідомляє пресслужба СБУ.

За заявою, затриманий вдавав, що «діє в інтересах одного із заступників голови Нацбанку» і намагався отримати за допомогу з призначенням на посаду начальника одного із управлінь центробанку 25 тисяч доларів.

«За словами фігуранта, частина суми мала бути розділена між учасниками конкурсної комісії для прийняття позитивного рішення щодо призначення кандидата на посаду. Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів столиці під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі $15 тисяч», – йдеться в заяві.

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Назва банку, в якому працював підозрюваний, офіційно не розголошується. Нацбанк наразі публічно не коментував цю новину.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками шахрайства у великих розмірах та пропозицію неправомірної вигоди.

За повідомленням СБУ, наразі тривають невідкладні слідчі дії, співробітники Служби встановлюють причетних осіб та обставини злочину.