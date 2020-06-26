Одеса: СБУ заявляє про спробу підпалу мечеті напередодні Дня кримськотатарського прапора

Служба безпеки України попередила спробу неонацистської організації підпалити мечеть в Одесі вночі проти Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України, заявляє пресслужба СБУ 26 червня.

За даними правоохоронного відомства, двоє представників організації планували підпалити мечеть «з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та повалення конституційного ладу». У причетності до діяльності цього угруповання СБУ підозрює спецслужби Росії.

«В ніч з 25 на 26 червня співробітники СБ України затримали у центрі Одеси двох учасників неонацистської організації під час спроби підпалу культової ісламської споруди із використанням двох пляшок із запалювальною сумішшю. СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в Російській Федерації», – йдеться в повідомленні.

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В затриманих та в їхніх оселях вилучили засоби для підпалу, мобільні термінали та записники, де, як стверджує Служба, були докази планування терористичного акту.

Наразі триває досудове слідство.

За даними СБУ, йдеться про членів тієї ж неонацистської організації, осередок якої вона викрила минулого тижня.