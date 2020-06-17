В Україні викрито діяльність угруповання неонацистів на чолі з громадянином Росії – СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність неонацистського радикального осередку, який очолював громадянин Росії, повідомила у середу пресслужба СБУ.

«Слідчі дії одночасно відбулися у Києві та Харкові. За даними досудового слідства, учасники групи є послідовниками ідеології австралійського терориста Брентона Тарранта, який пропагує етнічний і культурний геноцид, закликає до терактів та масових вбивств. Для популяризації своїх поглядів зловмисники займалися виготовленням та розповсюдженням екстремістської літератури. Заборонені видання та нацистську символіку вони друкували у власній підпільній типографії в Дарницькому районі столиці та в Харкові. Частину деструктивних матеріалів неонацисти отримували з РФ. Поширювали літературу на таємних зібраннях та під час тематичних вечірок», – розповіли у СБУ.

За даними відомства, підозрювані поширювали інформацію «терористичної спрямованості» через телеграм-канали та закриті спільноти у соцмережах із аудиторією у понад 3 тисячі осіб.

«У ході обшуків за адресами проживання організатора осередку та за місцями виготовлення поліграфії вилучено понад 300 примірників нацистських видань, прапори «Третього рейху», зброю, набої, вибухові пристрої, комп’ютери, з яких відбувалося адміністрування спільнот, та чеки на доставку забороненої літератури із-за кордону. Раніше оперативники спецслужби вилучили в Харкові екстремістську літературу накладом у 200 копій», – йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що триває досудове слідство за фактом «підбурювання до вчинення терактів», а також вирішується питання щодо оголошення «активним учасникам групи» про підозри та притягнення до відповідальності інших представників осередку.

У Росії з самого початку її агресії проти України, спершу у Криму, пізніше й на Донбасі, твердили, що підставою для її вторгнення на український півострів і втручання на сході (яке у Кремлі називають «внутрішньоукраїнським конфліктом» чи «громадянською війною»), стало нібито саме те, що в Україні внаслідок Революції гідності (яку у Кремлі називають «державним переворотом» чи «путчем») постав «нацистський» чи «неонацистський режим». Спочатку з такими заявами виступали переважно російські політики нижчого рівня, а потім така риторика почала звучати і з вуст посадовців Кремля.

У 2015 році Верховна Рада України ухвалила закон про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду і символіку. Відтоді, за законом, пропаганду нацизму, націонал-соціалізму, будь-яку діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні карають, зокрема, і ув’язненням до п’яти років.