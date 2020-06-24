СБУ підтвердила, що відкрила провадження після перевірки ДП «Антонов»

Служба безпеки України відкрила провадження після перевірки державного підприємства «Антонов».

Відповідну інформацію Радіо Свобода підтвердила речниця СБУ Олена Гітлянська.

24 червня «Укроборонпром» повідомив, що СБУ почала розслідування після перевірки дій колишнього керівництва ДП «Антонов». Провадження відкрите за частиною 1 статті 333 Кримінального кодексу України (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

За два тижні до цього «Укроборонпром» повідомив про рішення припинити повноваження президента державного підприємства «Антонов» Олександра Донця. Він оскаржує своє звільнення в суді.

В «Укроборонпромі» заявляють, що звільнили Донця після перевірки, під час якої «були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації найбільшого авіаційного підприємства України».

ДП «Антонов» було засноване 31 травня 1946 року під керівництвом авіаконструктора Олега Антонова. За цей час, як мовиться в повідомленні на сайті компанії, колективом підприємства створено понад сто типів і модифікацій пасажирських, транспортних і спеціалізованих літаків, виготовлених у кількості більш ніж 22 тисячі екземплярів.

На літаках «Антонов» встановлено більше ніж 500 світових рекордів. Зокрема, 240 рекордів належить найбільшому і найпотужнішому в світі транспортному літаку Ан-225 «Мрія».