«Укроборонпром» підтвердив звільнення керівника ДП «Антонов» після повідомлення про рішення суду на його користь

Державний концерн «Укроборонпром» заявив, що, як і було ухвалено раніше, він припиняє повноваження президента державного підприємства «Антонов» Олександра Донця після повідомлення, що суд поновив того на посаді.

Як заявили в «Укроборонпромі», там станом на вечір 15 червня не отримували ні позову Донця, ні рішення суду з цього приводу, також запису про це не було в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Водночас, заявили в концерні викликає здивування звернення Донця з позовом до адміністративного суду: «адже концерн не є органом влади, а керівник підприємства не є посадою державної служби, а отже – не існує юридичних підстав для звернення до адміністративного суду».

При цьому через те, що з’ясувалося, що на час видачі первісного наказу про звільнення Донця 9 червня той перебував на лікарняному, той наказ скасували і 15 червня вирішили припинити повноваження Донця на посаді президента «Антонова» з нинішнього дня, 15 червня, мовиться в повідомленні.

Концерн при цьому цитує слова свого генерального директора Айвараса Абромавичуса, який заявив: «На жаль, ми є свідками використання недоліків судової системи та недосконалостей правового поля. Саме це змушувало роками терпіти неефективних управлінців на чолі державних підприємств. Я не бачу пана Донця керівником ДП «Антонов». У нас різні цінності, різний погляд на майбутнє компанії і різне ставлення до численних порушень та зловживань, ознаки яких ми виявили під час перевірки за дорученням прем’єр-міністра та Служби безпеки України. Олександр Донець обрав шлях війни з підприємством та колективом, яким він керував майже два роки. Це його право, так само як звертатися до суду. Ми впевнені у своїй правоті і будемо далі піднімати з колін легенду вітчизняного авіапрому».

Раніше 15 червня юридична фірма «Ілляшев та партнери» повідомляла, що цього ж дня Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію рішення генерального директора «Укроборонпрому» Айвараса Абромавичуса від 9 червня 2020 року про звільнення президента держпідприємства «Антонов» Олександра Донця, задовольнивши його клопотання за позовом щодо незаконності наказу Абромавичуса. За словами юристів, таким чином Донець знову став «єдиним законним керівником ДП «Антонов».

Як видно з повідомлення, йдеться про той первісний наказ про звільнення, який «Укроборонпром» скасував сам через перебування Донця на лікарняному.

Наразі не відомо, чи оскаржував і чи буде оскаржувати Донець новий наказ про його звільнення.

Тоді, 9 червня, в «Укроборонпромі» заявляли, що звільнення відбулося після перевірки, під час якої «були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації найбільшого авіаційного підприємства України». Тимчасовим виконувачем обов’язків призначили Олександра Лося, віцепрезидента з проєктування ДП «Антонов».

У відповідь на підприємстві звинуватили «Укроборонпром» в «агресивній політиці». Того ж дня, 9 червня, на сайті і в фейсбуці підприємства з’явилася «резолюція відкритих зборів трудового колективу ДП «Антонов», у якій стверджувалося про «неправомірні дії керуючої структури – ДК «Укроборонпром», – спрямовані на припинення діяльності підприємства». Результати перевірки «є недостовірними, а в більшості питань – відверто маніпулятивними і не відображають реальних результатів господарської діяльності підприємства», – стверджувалося в заяві з закликом залишити Олександра Донця на посаді і вивести ДП «Антонов» із-під управління ДК «Укроборонпром». На цей час публікації заяви і на сайті, і в фейсбуці вже відсутні.

ДП «Антонов» було засноване 31 травня 1946 року під керівництвом авіаконструктора Олега Антонова. За цей час, як мовиться в повідомленні на сайті компанії, колективом підприємства створено понад сто типів і модифікацій пасажирських, транспортних і спеціалізованих літаків, виготовлених у кількості більш ніж 22 тисячі екземплярів.

На літаках «Антонов» встановлено більше ніж 500 світових рекордів. Зокрема, 240 рекордів належить найбільшому і найпотужнішому в світі транспортному літаку Ан-225 «Мрія».