В Укроборонпромі заявили про зміну керівника ДП «Антонов» після перевірки, що виявила порушення

Державний концерн «Укроборонпром» ухвалив рішення про припинення повноважень президента державного підприємства «Антонов» Олександра Донця. Відповідний наказ 9 червня підписав гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус, повідомляє пресслужба концерну.

В Укроборонпромі заявляють, що це сталося після перевірки, під час якої «були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації найбільшого авіаційного підприємства України».

Матеріали перевірки передали до Служби безпеки України й Національного агентства з питань запобігання корупції, йдеться в повідомленні.

Тимчасовим виконувачем обов’язків призначили Олександра Лося, віцепрезидента з проєктування ДП «Антонов».

В Укроборонпромі повідомили, що перевірка тривала з 27 квітня до 22 травня 2020 року за дорученням прем’єр-міністра і за даними Служби безпеки України, викладеними у листі СБУ від 16 квітня щодо наявної інформації про «нанесення шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва Державного підприємства «Антонов».

Тим часом, підприємство звинуватило Укроборонпром в «агресивній політиці».

«Ми маємо констатувати, що ДК «Укроборонпром», до складу якого ДП «Антонов» входить з 2015 року, вдається до заходів, спрямованих на припинення діяльності підприємства. Колектив ДП «Антонов» підготував відкриті звернення до керівництва держави, в яких звертає увагу можновладців на ситуацію, що склалася навколо флагмана авіапрому України», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сторінці ДП у фейсбуці.

Інших подробиць в «Антонові» не наводять.

ДП «Антонов» було засноване 31 травня 1946 року під керівництвом авіаконструктора Олега Антонова. За цей час, як йдеться в повідомленні на сайті компанії, колективом підприємства створено понад сто типів і модифікацій пасажирських, транспортних і спеціалізованих літаків, виготовлених у кількості більше ніж 22 000 екземплярів.

На літаках «Антонов» встановлено більше ніж 500 світових рекордів.

Зокрема, 240 рекордів належить найбільшому і найпотужнішому в світі транспортному літаку Ан-225 «Мрія».