Українська «Мрія» прямує до Китаю, де забере гуманітарний вантаж

Найбільший літак у світі, український Ан-225 «Мрія», здійснив увечері 11 квітня посадку в аеропорту Алмати (Казахстан) на шляху до Китаю, де забере гуманітарний вантаж для європейських країн, повідомив твітер-акаунт Aeronews.

«11 квітня 2020 року найбільший в світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» вилетів з міжнародного аеродрому «Київ-Антонов-2», розпочавши перший комерційний рейс після технічного обслуговування та модернізації. Ан-225 долучається до перевезення гуманітарних вантажів – медичних засобів для боротьби з корановірусом з Китаю до країн Європи», – ідеться в повідомленні компанії «Антонов», власник літака.

«Мрія» стане шостим літаком авіатранспортного підрозділу ДП «Антонов» – авіакомпанії «Авіалінії Антонова», які задіяні в перевезенні життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19. Частину цих рейсів п’ять літаків Ан-124-100 «Руслан» виконують за програмою стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО та ЄС», – додають у державному підприємстві.

Найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» зазнав модернізації та виконує випробувальні польоти поблизу аеродрому свого базування в Гостомелі під Києвом, повідомила компанія «Антонов» 25 березня.

Ан-225 з максимальною спорядженою масою 640 тонн є найважчим літаком у світі. Для порівняння: третій за вантажопідйомністю (після Ан-124) американський військово-транспортний літак C-5 Galaxy має максимальну споряджену масу 381 тонна. Літаку «Мрія» належить 240 світових рекордів.