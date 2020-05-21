Секретар РНБО виступає за створення посади міністра з питань оборонно-промислової політики

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов виступає за створення посади віцепрем’єра – міністр з питань оборонно-промислової політики.

21 травня відбулася зустріч Данілова з представниками найбільших підприємств авіаційної галузі.

«На думку представників авіаційної галузі, державний концерн «Укроборонпром» показав недостатню ефективність в управлінні державними авіаційними підприємствами, а поспішна корпоратизація окремих підприємств без урахування принципів державної військово-промислової політики може призвести до негативних наслідків», – повідомили в РНБО.

Данілов заявив про необхідність розробки довгострокової державної авіаційної програми та забезпеченні вітчизняних підприємств державними замовленнями.

«Укроборонпром» наразі не реагував на звинувачення в недостатній ефективності.