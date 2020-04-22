Зеленський збирається створити державну авіакомпанію «на рівні Turkish Airlines»

Україна збирається створити державну авіакомпанію, повідомив президент України Володимир Зеленський у фільмі, присвяченому річниці його перемоги на виборах.

«Що робити з «Антоновим»? Люди повинні знати: «Антонов» – велике підприємство, велика кількість робочих місць. Жодного літака не побудовано за останні роки. Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші «Ани»? Ми з ними домовилися, зараз ми розробляємо програму. І ми це зробимо. Ми повинні зробити державну авіакомпанію. Це моя мрія. Мрія зробити державну сучасну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines, сінгапурських авіаліній», – сказав Зеленський.

За його словами, держава готова виділити на це гроші.

«Ми побудуємо і державну авіакомпанію, і зробимо замовлення нашому державному «Антонову», і залучимо багато робочих місць», – вважає президент.

Наразі найбільшою українською авіакомпанією є «Міжнародні авіалінії України». Флот підприємства має 35 авіалайнерів. Кінцевими бенефіціарними власниками МАУ вважаються Арон Майберг та Ігор Коломойський.