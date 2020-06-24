«Укроборонпром»: СБУ веде розслідування за результатами перевірки в ДП «Антонов»

Державний концерн «Укроборонпром» заявляє, що головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами матеріалів перевірки дій колишнього керівництва ДП «Антонов». Про це йдеться в повідомленні пресслужби «Укроборонпрому» 24 червня.

«Кримінальна справа порушена за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України – «Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю», – йдеться в повідомленні.

Радіо Свобода намагається отримати коментар СБУ з цього приводу.

9 червня «Укроборонпром» повідомив про рішення припинити повноваження президента державного підприємства «Антонов» Олександра Донця. Відповідний наказ 9 червня підписав гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус, повідомила пресслужба концерну.

В Укроборонпромі заявляють, що це сталося після перевірки, під час якої «були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації найбільшого авіаційного підприємства України».

Тимчасовим виконувачем обов’язків призначили Олександра Лося, віцепрезидента з проектування ДП «Антонов».

Донець оскаржив це рішення в суді, після чого в «Укроборонпромі» видали ще один наказ про його звільнення.

24 червня юридична фірма «Ілляшев і Партнери» повідомила, що 22 червня Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію і другого наказу про звільнення Донця.

ДП «Антонов» було засноване 31 травня 1946 року під керівництвом авіаконструктора Олега Антонова. За цей час, як мовиться в повідомленні на сайті компанії, колективом підприємства створено понад сто типів і модифікацій пасажирських, транспортних і спеціалізованих літаків, виготовлених у кількості більш ніж 22 тисячі екземплярів.

На літаках «Антонов» встановлено більше ніж 500 світових рекордів. Зокрема, 240 рекордів належить найбільшому і найпотужнішому в світі транспортному літаку Ан-225 «Мрія».