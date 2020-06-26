СБУ розслідує причини повеней на заході Україні за статтею «Екоцид»

Слідчі Служби безпеки України розслідують причини руйнівних повеней на заході Україні за статтею 441 (екоцид) Кримінального кодексу України.

«Оперативники спецслужби зафіксували масове знищення рослинного світу, що, ймовірно, могло призвести до екологічної катастрофи. Служба передала в органи прокуратури матеріали щодо незаконної порубки лісів, неналежного здійснення лісогосподарської діяльності та невиконання заходів із охорони навколишнього природного середовища уповноваженими особами на території західних областей України», – ідеться в повідомленні.

За однією із версій слідства, значні руйнування внаслідок стихії можуть бути викликані незаконним веденням господарства, бездіяльністю відповідальних за природоохоронні заходи посадовців різних органів влади.

За цими фактами прокуратурою Івано-Франківської області розпочато кримінальне провадження. Проведення досудового розслідування у цьому провадженні доручено слідчому відділу управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

У червні 2020 року в західних областях України випала понаднормова кількість опадів, загинули щонайменше троє людей. Лише на території Прикарпаття через стихію підтоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано та пошкоджено понад 700 кілометрів доріг та майже 200 мостів, знищено понад 4 тисячі метрів берегоукріплення.