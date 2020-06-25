Зеленський обіцяє відновити всі пошкоджені стихією будинки на заході України

Президент України Володимир Зеленській пообіцяв, що всі будинки пошкоджені внаслідок негоди в західних областях України будуть відновлені, а якщо це неможливо, громадянам нададуть нові оселі.

Про це він сказав під час включення з Прикарпаття в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі 1+1.

«Усі гроші передані в область, з області будуть передані вам (місцевим жителям – ред.), ми відновимо всі будівлі», – зазначив Зеленський під час спілкування з жителями.

Унаслідок ускладенння паводкової обстановки у західних областях України підтоплено 285 населених пунктів, на Прикарпатті загинули троє людей.

В Івано-Франківській області затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 кілометрів автошляхів та 90 мостів.