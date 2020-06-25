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26 червня 2020, Київ 00:04
Новини | Події

Зеленський обіцяє відновити всі пошкоджені стихією будинки на заході України

Наслідки стихійного лиха на Прикарпатті, 24 червня 2020 року

Президент України Володимир Зеленській пообіцяв, що всі будинки пошкоджені внаслідок негоди в західних областях України будуть відновлені, а якщо це неможливо, громадянам нададуть нові оселі.
Про це він сказав під час включення з Прикарпаття в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі 1+1.

«Усі гроші передані в область, з області будуть передані вам (місцевим жителям – ред.), ми відновимо всі будівлі», – зазначив Зеленський під час спілкування з жителями.

Унаслідок ускладенння паводкової обстановки у західних областях України підтоплено 285 населених пунктів, на Прикарпатті загинули троє людей.

В Івано-Франківській області затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 кілометрів автошляхів та 90 мостів.

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