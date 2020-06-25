«Ми втікаємо від хати, у нас просто жах» – мешканка села Микуличин, яка постраждала від повені

Понад 11 тисяч житлових будинків підтоплені водою в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській областях через повінь. Станом на 24 червня двоє людей загинули, одна пропала без вісти. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України, вода пошкодила 9 об’єктів соціальної і побутової сфери, понад 3 тисячі підвалів, понад 13 тисяч прибудинкових ділянок. Зруйновані дороги і мости. Люди втратили і джерела заробітку.

На сьогодні відновлений рух транспорту на дорогах державного значення. Найбільше біди стихія принесла на Івано-Франківщину. Як люди дають собі раду і як їм допомагають один одному?

Те, що 25 червня не було дощу, тішило мешканців карпатського села Микуличин. Постійно працює техніка, якою розчищають дороги. Тут близько 600 будинків підтоплені. У когось води в хаті до пів метра, когось затопило менше, вода – у підвалі та сараї. У більшості селян знищена городина і змило подвір’я, які багато людей дуже підтримували, садили квіти і різну зелень, облагороджували ще й з огляду на туристів. Адже у Микуличині активно розвивається зелений туризм. Багато селян приймають гостей і це для них є основним заробітком. Цей туристичний сезон пропав, каже Марія, власниця «Садиби Чани», яка пропонувала людям відпочинок біля річки Прут. Жінка у розпачі і не знає, як дасть раду.

Вода все забрала



«О, Боже, що тут робиться. Все вода понесла. Нічого немає. Дуже ми постраждали, у хаті вода і намули, все викинули. Подвір’я, чани, які стояли, все пішло з водою. У мене будинок застрахований, але що мені виплатять? Все на підлозі, все знищене. Чи хтось може це повернути? Вода все забрала. Ми боїмося, що вода піде з гір і все знесе. Ми втікаємо від хати, у нас просто жах», – розповіла Радіо Свобода Марія з Микуличина, яка займається зеленим туризмом.

Марія і її родина боїться, що з гір потече вода з озера, яке утворилось через негоду. Через великі розміри озера, воно становить небезпеку для ще 150 будинків, розповів Радіо Свобода сільський голова Микуличина Василь Скірчук.

Потічки вийшли з берегів і все це нанесло шкоди



«Зараз працюємо, щоб туди пройшла техніка і аби спустити легко воду. Але великогабаритна техніка не проїде, бо дороги нема. Її треба спершу розчистити. Якщо б вода з того озера пішла різко, то прорве греблю, яка утворилась із дерев, глини, землі і піде на будинки. Тому маємо ту воду легко випустити. Всі потоки і потічки, які у нас є, вийшли з берегів і немає дороги, яка б була частково чи повністю знищена. Потічки вийшли з берегів і все це завдало шкоди», – каже сільський голова Микуличина Василь Скірчук.

Рух транспорту через Микуличин відновлений, але дороги в селі розмиті, закидані деревами, землею.

Цьогорічна повінь в західних областях України значно більший, аніж у 2008 році. Тоді стихія почалась 23 липня. Селеві потоки руйнували все на своєму шляху. Були затоплені Коломия, Яремче, Галич, десятки карпатських сіл і міст.

Більша вода цього року, аніж у 2008 році

«Більша вода цього року, аніж у 2008 році. Хотілося б, щоб люди більше вболівали за свій край і ще допомагали один одному активніше у такій біді.Таке враження, що люди вважають, що їм все мають зробити, ніхто не хоче розчищати канави, які є, труби, щоб були чисті. Думають, що хтось має зробити, але мусять самі дбати і працювати», – зауважив місцевий священник УГКЦ Богдан Скірчук.

На Івано-Франківщині після сильних дощів підтоплені на сьогодні 33 населені пункти. У Верховинському районі рятувальники гелікоптером евакуювали вагітну жінку. Людям, які опинились у водяній пастці, доставляють їжу і воду. Семеро випускників Прикарпаття не змогли добратись до пункту здачі ЗНО і для них, як інших молодих людей у такій ситуації, урядовці обіцяють провести додаткову сесію.

Керівник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький поінформував на брифінгу, що у місті Галич рятувальники евакуювали із підтопленого шпиталю хворих. Там залишаються близько пів сотні пацієнтів, з них у 14 – коронавірус.

Тернопільщина і Львівщина теж постраждали

Стихія, хоч і менша за масштабами, аніж в Івано-Франківській області, наробила лиха і на Тернопільщині. Зокрема, постраждали мешканці трьох сіл – Устя Зелене, Коропець, Вістря. Селян попередили, що можуть бути підтоплені їхні будинки, багатьох дітей і старших людей рятувальники евакуювали.

Алла Гашенко з села Коропець постійно спостерігає за рівнем води. Адже затопило підвал, вода довкола її будинку. У селі близько 30 хат підтоплені.

З городу бігом збирали часник, цибулю. Все насадили і все пропало



«У нас порожні кімнати, нічого немає, одяг – на стриху. Хто куди пропонував, туди відносили речі, люди приходили і допомагали забирати. Все бігом збирали і речі ховали. Все одночасно. Але була допомога рятувальників, вони важкі речі з хати винесли у початкову школу, приїжджали працівники газової служби, щоб зняти конвектори. Підвал затоплений, але деякі закрутки встигли винести, дещо лишилось. Не встигли. З городу бігом збирали часник, цибулю. Все насадили і все пропало. Цього разу сільський голова їздив по всіх будинках і вся ситуацією. Люди, яких не затопило, приходили і хотіли чимось допомогти. Люди немічні можуть переночувати у лікарні. Наш сімейний лікар приходив і питав про стан мами», – каже Алла Гошенко.

Село стало згуртованіше



«Останній раз вода була у нашому селі у 2010, але навколо, а не у будинку. У 2008 році була вода на півтори метри вже у будинку. Ми тоді замінили вікна, двері, штукатурку збивали. Нам давала держава допомогу, зокрема пральки, холодильники, у кого було знищено. Вся техніка зіпсувалась. Тоді була раптова вода, а на цей раз ми вже були під контролем. І село стало краще, згуртованіше. Люди, які далі живуть, приносять молоко, хліб, огірки, помідори, кабачки, хто, що може», – розповіла Алла Гашенко, яка проживає зі своєю 84-річною мамою.

Негода принесла проблеми і на Львівщину. У Стрийському, Жидачівському, Старосамбірському районах підтоплені 110 житлових будинків, понад 100 підвалів і близько 170 присадибних ділянок. На сьогодні рівень води впав і люди оговтуються від негоди. Село Зарічне Стрийського району майже все затоплене, а це близько 105 дворів.

Ми пішли до них, бо треба було рятувати

«Ми сусідам допомагали, бо у нас більш-менш все добре. Городи позатоплювало нам. Качки і курята потопила вода. Але то може наша вина, що ми не розрахували, що вода піде до стайні. Ще ніколи тут такої води не було. А хата стоїть вище. А сусіди старші люди і сильно потерпіли. Ми пішли до них, бо треба було рятувати. Картина плачевна, це жах, люди у паніці. Це все, що у них є, більше нічого немає, вони цілу ніч не спали. Чоловік має астму. Не може працювати. Мені шкода людей. Їм би дошки на підлогу, якісь меблі. Все у них позривало з підлоги, стіни полупилися, провалюється земля», – розповіла Марія, яка допомагає сусідам.

Негода поступово відступає і рівень води у річках сьогодні дещо впав. На місцях обстежують будинки людей і описують збитки. Кабінет міністрів виділив 672 мільйони гривень для Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей для відновлення після повені.