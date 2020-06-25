У ДСНС повідомили, що зведені загони рятувальників вирушили в Карпати для подолання наслідків стихії

Зведені загони рятувальників Волині, Рівненщини, Чернівецької областей та центру швидкого реагування з Дрогобича прибули на Прикарпаття та Буковину для допомоги в подоланні наслідків негоди, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

Згідно з повідомленням, крім рятувальників, у карпатський регіон прибули додаткові сили спецтранспорту, мотопомпи, дизель-генератори.

Повідомляється, що готовий вирушити за викликом і загін рятувальників з міста Ромни Сумської області.

За даними ДСНС, станом на 10:00 25 червня, найбільш складна ситуація залишається на території 15-ти районів Івано-Франківської області, трьох районів Чернівецької та одного району Львівської області. Наразі рятувальники евакуювали загалом понад 600 людей із затоплених районів, відселили майже 300.

Раніше сьогодні повідомлялось, що через негоду на заході України підтоплені майже 300 населених пунктів. Стихія забрала життя трьох людей. Влада напередодні повідомляла, що одну людину вважають зниклою безвісти.

За даними Украгдрометцентру, 25 червня у західних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.