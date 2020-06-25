Через негоду на заході України підтоплені майже 300 населених пунктів – оновлені дані ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомиили, що через ускладнення паводкової ситуації у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях у дні з 22 до 24 червня підтоплено 285 населених пунктів.

Як йдеться у зведенні ДСНС станом на ранок 25 червня, найбільше підтоплень у Івано-Франківській області – 234.

Крім того, у західному регіоні наразі підтоплено майже 10 тисяч будинків, пошкоджено 500 кілометрів автодоріг та 135 мостів, а зруйновано 117 кілометрів. Стихія також знесла 64 мости на Прикарпатті. 280 метрів дамб пошкоджені на Буковині.

Наслідки негоди ліквідовують понад півтори тисячі рятувальників та близько пів тисячі одиниць техніки.

Наразі відомо, що стихія забрала життя трьох людей, напередодні повідомлялося, що одна людина вважається зниклою безвісти. Майже 4 сотні людей евакуювали з підтоплених районів.

За даними Украгдрометцентру, 25 червня у західних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 24-29°, на Прикарпатті місцями 18-23°.