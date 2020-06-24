Зеленський відреагував на стихійне лихо на заході України

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 24 червня висловив співчуття родинам загиблих під час повені в західних областях країни.

Він також звернувся до постраждалих унаслідок стихії: «Хочу запевнити – держава не залишить вас у біді. Ми обов’язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов’язково вирішимо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове. Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитись не один мільярд гривень, але ці кошти обов’язково буде знайдено».

Зеленський пообіцяв розробку стратегії, яка вирішить проблему паводків назавжди.або «хоча б на десятиліття вперед».

Унаслідок сильних злив протягом 22 і 23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

Загинули троє людей, одна зникла безвісти. У Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях евакуйовано 389 людей.

24 червня на Прикарпатті перебував голова уряду Денис Шмигаль. Пізніше того ж дня державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила комплекс невідкладних заходів для подолання наслідків стихійного лиха в західних областях України. Ця тема обговорюватиметься також на засіданні уряду 25 червня.