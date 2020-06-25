Радіо Свобода Daily: Західна Україна – у воді, а в Києві послаблюють карантин

Західна Україна у воді…

Прикарпаття і Буковина другий день потерпають від повені. Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила в Івано-Франківській і Чернівецькій областях «червоний» рівень небезпеки. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих і одну зниклу безвісти людину.

Останні новини про повінь:

За даними Укргідрометцентру, за дві доби в Івано-Франківській області випало 2–2,5 місячні норми опадів

МВС планує направити великогабаритну техніку Національної гвардії до постраждалих від повені районів на заході України, щоб розчистити русла річок, заявив голова міністерства Арсен Аваков

Президент Володимир Зеленський обіцяє розробку стратегії, яка вирішить проблему повеней назавждиабо «хоча б на десятиліття вперед»

обіцяє розробку стратегії, яка вирішить проблему повеней назавждиабо «хоча б на десятиліття вперед» Експерти назвали кілька причин руйнівних повеней (і вирубка лісу – не головна) і наголошують, що повені в Карпатах неминучі

…а в Криму води бракує

Поки захід України бореться з повенями, на анексованому південному півострові – посуха. Вчені підконтрольного наразі Росії Севастополя стверджують, що знайшли спосіб вирішити проблему водопостачання анексованого Криму. Дослідники кримських надр оголосили, що на кілометровій глибині мережею тектонічних розломів циркулюють великі обсяги гарячих прісних вод ‒ ідеться про мільйони кубометрів.

Про те, чому спеціаліст із геоінформаційних систем Світового центру даних із геоінформатики і сталого розвитку Сергій Гапон сумнівається в успіху цієї ідеї, читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Київ відкриває ресторани

У Києві, відповідно до дозволу уряду і рішення міської влади, відновлюють роботу ресторани, басейни й кінотеатри, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Ресторани і кафе працюватимуть без дитячих кімнат. У басейнах не проводитимуть індивідуальних тренувань. Кінотеатри й театри допускатимуть обмежену кількість глядачів із дотриманням дистанції між ними.

При цьому, за даними РНБО, минулої доби у Києві виявили 99 нових випадків захворювання COVID-19. Від початку епідемії у столиці виявили 4 528 інфікованих, одужали 1 440 людей, померла 101 людина.

«Корабельна сосна» і не тільки

Черговий сексистський скандал в українській політиці, цього разу з участю голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії і його заступника Олександра Корнієнка. В мережу потрапили кадри, на яких керівники фракції обговорюють свою колегу Ірину Аллахвердієву.

Відео спричинило хвилю обурень у соцмережах, а депутати заявили про монтаж – хоча ті кадри були показані в прямому ефірі. Згодом, правда, Олександр Корнієнко попросив вибачення за свої слова. Утім, це вже не перший такий випадок, пов’язаний із представниками нової влади. Пригадуємо й інші випадки прояву сексизму в політиці за останній рік у матеріалі Радіо Свобода.

Іще одна підозра Януковичу

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому президентові України Вікторові Януковичу і двом колишнім міністрам оборони країни, Дмитрові Саламатіну і Павлові Лебедєву.

У ДБР заявили, що під час досудового розслідування було встановлено, що Янукович, Саламатін і Лебедєв у час із 2012-го до 2014 року вчинили державну зраду.

СБУ підтвердила, що відкрила провадження після перевірки ДП «Антонов»

Служба безпеки України розслідує дії колишнього керівництва державного підприємства «Антонов» – це Радіо Свобода підтвердила речниця служби Олена Гітлянська.

Перед тим концерн «Укроборонпром» повідомив, що правоохоронці розслідують імовірні факти «порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю», вчиненого неназваним колишнім керівником. Тим часом звільнений два тижні тому президент «Антонова» Олександр Донець оскаржує своє звільнення в суді.

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