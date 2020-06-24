ДБР викликає Порошенка на допит 30 червня

Державне бюро розслідувань викликає п’ятого президента України, народного депутата з «Європейської солідарності» Петра Порошенка 30 червня на допит як підозрюваного, повідомляє пресслужба ДБР.

«Повідомлення про виклик. Відповідно до ст. 133, 135-139, 224 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваного Порошенка П.О. викликають на 10:00 30 червня 2020 року до Державного бюро розслідувань для допиту як підозрюваного, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №62019000000000753», – йдеться в повідомленні на сайті ДБР.

У пресслужбі ДБР Радіо Свобода повідомили, що допит відбуватиметься у справі, в якій Державне бюро розслідувань раніше вручило Порошенкові підозру і за якою, як вважає слідство, він у 2018 році він нібито «схилив» голову Служби зовнішньої розвідки (в той час її очолював Єгор Божок – ред.) до перевищення службових повноважень. Захист політика назвав звинувачення «абсурдом».​

Один із адвокатів Порошенка Ілля Новіков раніше припускав, що може йтися про підозру через призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

18 червня почався суд із обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петрові Порошенку. Зрештою суддя оголосив перерву до 1 липня.