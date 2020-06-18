Суд у справі про запобіжний захід Петру Порошенку зробив перерву до 1 липня

Печерський районний суд Києва у справі про обрання запобіжного заходу народному депутатові та п’ятому президентові України Петру Порошенку зробив перерву до 1 липня.

«Це не перемога, а початок виснажливої боротьби», – прокоментував рішення Петро Порошенко.

Прокурори подали клопотання про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, а не тримання під вартою, як планували раніше.

10 червня ОГП повідомив, що підозрює Порошенка в тому, що він у 2018 році, будучи президентом, «схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень». Захист політика назвав звинувачення «абсурдом».​