Біля Офісу президента вимагали «припинити політичний тиск» – фоторепортаж

Печерський районний суд Києва у справі про обрання запобіжного заходу народному депутатові, п’ятому президентові України Петру Порошенку зробив перерву до 1 липня. Під будівлею суду зібралися прихильники Порошенка, які після судового засідання рушили колоною до Офісу президента. На Банковій мітингувальники вимагали «припинити політичний тиск».



Звинувачення в схилянні голови Служби зовнішньої розвідки до перевищення влади не є політичним переслідуванням, прокоментувала заяви прихильників Петра Порошенка генпрокурор Ірина Венедіктова. Офіс генерального прокурора відмовився коментувати заяви адвокатів Порошенка щодо характеру обвинувачень. Венедіктова навела версію слідства, за якою п’ятий президент нібито сприяв безпідставному призначенню до Служби зовнішньої розвідки заступника голови.​ Венедіктова також пояснила, чому прокурори змінили клопотання про запобіжний захід, попросивши суд про особисте зобов’язання для Порошенка, хоча доти вимагали взяти його під варту. За її словами, сторона обвинувачення клопотала про арешт, тому що Порошенко не приходив на допити.​