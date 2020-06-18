Порошенко каже, що проти нього порушили справу через томос і ПЦУ

Народний депутат, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що правоохоронні органи порушили проти нього кримінальну справу за «розпалювання міжрелігійної ворожнечі».

«Виявляється, вони порушили проти мене ще одну справу, називається вона, дослівно цитую, і я нічого не вигадую – за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу і створення Православної церкви України», – сказав Порошенко під будівлею Печерського райсуду Києва, де йому мають обрати запобіжний захід в іншій з порушених справ.

Після відповідної заяви Порошенка про нову справу проти нього у велелюдному натовпі під судом почали вигукувати «Ганьба».

У пресслужбі Офісу генпрокурора на прохання Радіо Свобода прокоментувати факт, про який повідомив Петро Порошенко, поки що не змогли відповісти і пообіцяли уточнити інформацію.

У ці хвилини триває засідання Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу Петру Порошенку, якого, за даними ОГП, підозрюють у тому, що він у 2018 році, будучи президентом, «схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень». Захист політика назвав звинувачення «абсурдом».

За президентства Петра Порошенка створена у грудні 2018 року на об’єднавчому соборі Православна церква України отримала 6 січня 2019 року від Вселенського патріарха Варфоломія і Священного синоду Вселенського патріархату томос про автокефалію, того ж дня документ прибув до Києва. Цей документ затвердив існування ПЦУ як єдиної в Україні канонічної помісної православної церкви.