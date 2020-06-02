У Раді розглянуть проєкт постанови щодо захисту ПЦУ в анексованому Криму – архієпископ Климент

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України має намір 3 червня розглянути проєкт постанови щодо захисту Православної церкви України в анексованому Криму. Про це проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент.

«Завтра планується засідання комітету з цього приводу (проєкт постанови щодо захисту ПЦУ в Криму – ред.). Мають визначитися – виносити це питання на сесію Верховної Ради чи ні. Я сподіваюся, що рішення буде позитивне і нарешті Верховна Рада ухвалить рішення, яке б захистило ПЦУ в Криму. Поготів зараз це відбувається на тлі того, що Верховний суд у Москві має днями ухвалити якесь рішення щодо подальшої долі ПЦУ в Криму», – сказав архієпископ Климент.

На сайті комітету йдеться, що проєкт постанови стосовно ПЦУ визначено як один з головних. Засідання призначене на 15:00.

Раніше Інститут релігійної свободи та Центр громадянських свобод надіслали клопотання на підтримку передачі в державну власність собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги Кримської єпархії ПЦУ в Сімферополі у комітет і керівництву парламенту.

Кабінет міністрів України повторно ухвалив проєкт постанови Верховної Ради щодо захисту Православної церкви України в анексованому Криму. Раніше цей проєкт постанови вже ухвалював минулий уряд на чолі з Олексієм Гончаруком, але був відкликаний процедурними нормами через зміну Кабміну.

Архієпископ Климент вважає, що постанова українського уряду допоможе зберегти Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги в Сімферополі завдяки «поширенню відповідальності держави за громадян України, які залишилися в Криму».

Російська влада в Криму направила припис про «звільнення приміщень» Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги в Сімферополі, в якому проходили богослужіння УПЦ Київського патріархату (нині ПЦУ).

У російському Міністерстві майна Криму пояснили вимогу звільнити будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в створену Православну церкву України.